Biógrafo de la realeza a ‘The Crown’: No muestran la personalidad de la Reina Isabel II

Los fans de ‘The Crown’ están más que acostumbrados a la polémica. Y es que tras cada estreno de temporada resulta muy habitual que siempre se generen reacciones a favor, pero más en contra de esta serie que a ojos de muchos cuenta la historia real y hasta casi oculta de la familia real británica.

Es por eso que su realizador Peter Morgan siempre está en el epicentro de todas las controversias, pues él siempre ha tratado de demostrarle a su fiel audiencia que los personajes mostrados en sus serie lucen y son tal cual a los que viven en el prestigioso Palacio de Buckingham. Pero, hace algunos meses, uno de los biógrafos que se encarga de estudiar, conocer y analizar la vida y obra de la realeza reiteró que lo mostrado es esa producción no es verdad.

A criterio de Robert Hardman, las personas tienen un concepto muy errado de cómo es la personalidad de la Reina Isabel II. Incluso confesó que todos se han dejado llevar por la idea que se tiene de ella a través de esta trama, pero él que la conoce, asegura que está muy alejada de la realidad.

Biógrafo asegura que en ‘The Crown’ no muestran la personalidad de la Reina Isabel II

Hardman sorprendió con sus palabras a los seguidores de ‘The Crown’, pues muchos creían que esta serie era un reflejo muy exacto de la realidad, pero según lo que comentó en la entrevista que le realizaron en The Washington Post sobre su libro “Queen of Our Times”, éste comentó que ella es una mujer muy sonriente y segura de lo que está asumiendo como monarca.

“‘The Crown’ se ha convertido casi en una narración establecida de la historia real para una gran parte del mundo, aunque probablemente un poco menos en Gran Bretaña, donde es muy divisivo. Lo fundamental en lo que se equivocan con respecto a ella es que siempre está asediada, presionada. Olivia Colman es solo una especie de gruñona constante, adornada con furia ocasional. Y esa no es ella. No pretendo conocerla, pero ahora la he seguido, he estado en su presencia, la he visto interactuar con personas durante varios años y está mucho más alerta y optimista”, dijo el biógrafo y experto en temas de la realeza.

Además, reiteró que ella es una persona muy optimista y que siempre trata de buscar soluciones ante los problemas que enfrenta esta familia y no suele reaccionar como la muestran en la serie en la que genera más caos del ya existente, huye y para completar el cuadro frunce el ceño. “Es alguien que trata de sacar cosas positivas de cualquier situación en la que se encuentre”, añadió el biógrafo.

Con esto, este reconocido escritor enciende las alarmas sobre todo entre quienes siempre ha apoyado del trabajo de Morgan en el que muestra los aspectos más oscuros e insospechados de esta familia con especial cuidado, ya que para él nada mejor que resultar creíble ante la exigente audiencia de este proyecto con el que se ha ganado el reconocimiento en la plataforma streaming.