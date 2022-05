¿Avery y April juntos? Lo que reveló Jesse Williams sobre su aparición en Grey’s Anatomy

El episodio 400 de Grey’s Anatomy promete y es que Jesse Williams, quien personifica al Dr. Jackson Avery, regresará a la serie para una breve aparición.

Los fans especulan que es para reconciliarse con April Kepner, la actriz Sarah Drew, quien se fue de Grey’s en la temporada 14.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live Whit Andy Cohen, Jesse Williams, se burló de lo que piensan sus fanáticos sobre su regreso a la serie y a los brazos de April.

“Creo que me clavaría un dardo en el cuello si les dijera lo que va a pasar con April”, dijo Williams, de 40 años.

“Existen de alguna forma o moda, y los verás en la pantalla, posiblemente en la misma pantalla. Eso es todo lo que puedo decir”, bromeó el actor.

Grey sobrevivirá a todos

El episodio 400 de Grey’s Anatomy será el último de la temporada 18 y podría ser la última oportunidad de Wililams para regresar a la serie, que espera que continúe durante bastante tiempo.

“Grey’s nos sobrevivirá a todos”, expresó entre risas. El espectáculo se ha renovado hasta la temporada 19, que comenzará en el otoño, reseñó el portal USMagazine.

En la temporada 17 de la serie, los fanáticos vieron a Jesse Williams despedirse de la serie que protagonizó por 12 años como el Dr. Jackson Avery.

El personaje renunció al Grey Sloan en Seattle y se marchó a Bostón para ocuparse de la fundación médica propiedad de su madre.

Antes de partir, el cirujano plástico se volvió a conectar con su ex esposa, la Dra. April Kepner, y ella accedió a reunirse con él en Boston y con su hija, Harriet, dejando la puerta abierta para una reconciliación.

“Nos preguntaron hace unas semanas sobre el regreso de Grey (…) Creo que salió en la prensa en el momento en que dijimos OK”.

Lista la escena

Se conoció que la pareja ya filmó su escena para el final de temporada. Drew compartió un video de su reunión en el set a través de Instagram el 25 de abril.

“Gracias por venir a Nueva York para la obra”, bromeó Williams. El alumno de Everwood se echó a reír. “Está tan enojado porque aún no he venido a #takemeout”, subtituló el clip.

Williams actualmente protagoniza Take Me Out de Broadway, que le valió su primera nominación al Premio Tony.

Está nominado a Mejor Actuación de un Actor en un Papel Destacado en una Obra, y la producción está nominada a Mejor Reposición de una Obra.

Si bien quiere que sus amigos y familiares lo apoyen, prefiere no saber quién está en la audiencia mirándolo en sus escenas de desnudo frontal completo.

“No estaba nervioso de que me vieran”, dijo el nativo de Chicago al presentador Andy Cohen.

“No sabía que Ellen [Pompeo] o Debbie [Allen] vendrían, y en mis primeras semanas de producción aprendí que no quiero saber. Pensé que tenía confianza, ‘Oh, sí, claro, dime’, y me di cuenta de que no quería saber. Absolutamente no.”