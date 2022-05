“¿Carne desmechuzada dijo ese señor?”: ‘bullying’ en MasterChef a un comensal ‘boyaco’

MasterChef cada noche sorprende más, no solo por los ingredientes que ponen como reto para que todos saquen su creatividad a relucir, sino que aprovechan para viajar a diferentes partes de Colombia. Por estas mismas experiencias, muchos de los espectadores de la televisión colombiana aman el programa y lo prefieren por encima de todo, no solo por los platos de calidad que ofrecen cada noche, sino por la misma experiencia que siempre dan.

En esta oportunidad estuvieron en Paipa, en donde el reto se concentró en atender a varios meseros expertos de Colsubsidio, que no eran poquitos. Los participantes se reunieron en grupos de colores y tenían que conquistar el paladar de todos, teniendo que cocinar entrada, plato fuerte y hasta jugos, incluso al momento de repartirlo, el equipo rojo botó algunos por la presión de llevarlos rápido.

Lo divertido del asunto, es que los jurados, como no tuvieron su lugar normal, cada uno apadrinó a un equipo, Raush por el equipo rojo, Nicolás por el equipo morado y Christopher por el equipo azul. Cada equipo tuvo que acercarse a cada grupo de comensales a explicarle su plato, sus ingredientes y por supuesto, con su carisma, trata de convencerlos para que les dieran sus votos.

En medio de la entrega de los platos, uno de los comensales estaba hablando sobre el plato que se estaba comiendo, afirmando que estaba delicioso. sin embargo, el tema de burla para muchos estuvo cuando dijo carne “desmechuzada” en vez de desmechada. Lo espectadores en redes sociales no perdonan así que fue tema de bullying por parte de algunos “Yo pienso que allá en Boyacá no dicen carne desmechada si no desmechuzada” “¿Carne desmechuzada digo ese señor ? Es desmechada o en boyaca le dicen de otra forma” “jajajajaja el comensal dice que: muy bien la carne desmechuzada.... Quizá era desmechada”

Desmechuzada dijo? Cierto, o ya tanto estrés me tostó la escuchadera? #MasterChefCelebrity — La Mala Influence-her (@RainbowDash_84) May 10, 2022