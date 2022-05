Luis Fonsi revela cómo compuso “Despacito”: “Me voy corriendo en calzoncillos al otro lado de la casa, donde tenía el estudio, tarareando la melodía”

Este domingo, en “De tú a tú”, Martín Cárcamo estuvo con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. El artista aprovechó la ocasión para hablar de su vida familiar, su infancia, y revelar sus aciertos y sus grandes dolores.

Martín citó a Luis en una casa arrendada especialmente para recibirlo a él, con un piano y un patio con una piscina. Le llevó unas marraquetas chilenas, que el cantante agradeció mucho porque las probó cuando vivió en Chile durante las grabaciones de “The Voice”.

[ Luis Fonsi revela el racismo que vivió de niño al llegar a EEUU: “Me hicieron muchísimo bullying, yo era el latinito” ]

El artista, que ha estado cinco veces en el Festival de Viña del Mar, contó sobre la composición de su hit mundial “Despacito”, que fue realizado de un modo muy espontáneo.

“Me llegó a las 7 de la mañana. Me levanto, mi esposa me dice algo, yo le digo ‘No me hables porque se me va a olvidar lo que tengo en la cabeza’. Me voy corriendo en calzoncillos al otro lado de la casa, donde tenía el estudio, voy tarareando la melodía para que no se me olvide, prendo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a grabar lo que tenía, que era la estrofa de la rima de ‘Despacito’ y ‘Puerto Rico’. Le di el ‘save’, lo guardé, y ahí se quedó, y yo seguí con mi día como si nada”, desclasificó el artista. Fue cuando más tarde ese día se reunió en una sesión de composición con Erika Ender. En dos horas, y entre los dos, terminaron la canción.

Aclaró también lo que ocurrió para integrar a Daddy Yankee en la canción, relatando que el artista invitado originalmente era Nicky Jam, pero, ya con la canción grabada y lista para lanzarse, el reggaetonero no aprobó la fecha planificada, y Fonsi tuvo que buscar un reemplazante. “Lo llamé, le dije tengo una canción brutal. Dos horas después me llamó y me dijo ‘Vamos a darle’. El resto es historia”, narró sobre el tema que llegó al número uno en Estados Unidos y que cambió su carrera para siempre.

Luis Fonsi

Su divorcio y nuevo matrimonio

No todo fue perfecto, eso sí, pues el artista recordó sus momentos duros, como su divorcio de Adamari López. “No entro en muchos detalles, porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil”, dijo, y agregó que proteger su vida privada es complejo, porque él es muy transparente y siente que no tiene nada que esconder. “Uno tiene que aprender a proteger eso, y con el tiempo he aprendido”, confesó.

Su actual esposa, Agueda López, es española y se conocieron en una sesión de fotos poco después de su polémico divorcio. “Yo estaba empezando otra vez a atreverme a salir y a conocer, en un momento muy loco de mi vida donde por un lado dije ‘no te empieces a enamorar de nuevo’, y por el otro dije ‘es justo lo que necesito’”, confidenció Luis, y reveló a Martín que su primera cita con ella fue en su departamento, porque él no quería que los vieran juntos. “Estaba en esa etapa en que me seguía mucho la prensa por todo mi tema personal”, explicó.

Sobre la personalidad de su mujer, el intérprete señaló que, como buena española, es mucho más directa en sus opiniones y que eso le sirve a él incluso para que califique su música, ya que sabe que ella no le va a suavizar la verdad de lo que piensa. “Yo todo el día escribiendo una canción, grabándola, produciéndola. Se la muestro, le digo ‘¿te gustó?’, y me dice ‘mmm, no’”, rió, señalando que ella es la mejor crítica de su obra.