5 curiosidades de Juliette Pardau, la nueva “Pajarita” de “Hasta que la plata nos separe”

“Hasta que la plata nos separe” ha sido una de las producciones colombianas más famosas de la pantalla chica, con una gran aceptación del público y peticiones de retransmisiones. Y debido a su gran éxito, una nueva versión de esta novela llegará a las pantallas de RCN y Telemundo con un nuevo elenco, entre ellos Juliette Pardau quien se encargará de darle vida a María Victoria Parra, mejor conocida como “La Pajarita”. Y si no estás familiarizado con el trabajo de la actriz, aquí te contamos un poco más de ella.

Curiosidades de Juliette Pardau

La buena química con su pareja en pantalla

En esta oportunidad, la nueva versión de Hasta que la plata nos separe cuenta con la ventaja de que Juliette Pardau y su pareja en la historia, Sebastián Martínez, habían trabajado juntos previamente. La dupla llegó a compartir escenario en la telenovela “Pa’ quererte” donde no solo fueron compañeros de elenco sino también pareja dentro de la historia, por lo que la química entre ambos será una gran ventaja y se verá reflejada en los capítulos de la telenovela.

Una gran trayectoria en las producciones colombianas

Si bien Juliette Pardau comenzó su carrera en Venezuela, su país de origen, ella ha logrado abrirse paso por el mundo del espectáculo colombiano, figurando en producciones destacadas como “El Chapo”, “El comandante” y “La nieta elegida”, además de Pa’ quererte, de acuerdo con el portal IMDB.

Un romance colombiano en su vida

Además de figurar en varias producciones colombianas, Juliette Pardau ha demostrado que su gusto por la cultura del país va más allá de las telenovelas puesto que su actual pareja es el colombiano Julián Román, con quien compartió escenario durante las filmaciones de El Comandante, justo donde comenzó su romance.

Es amante de los animales

En materia más personal, la joven actriz ha hecho evidente a través de sus redes sociales que es una gran fanática de los animales, publicando varias fotos en las que posa con perros, gatos y hasta caballos. Pero curiosamente, de momento no ha confirmado que tiene una mascota.

Es reservada con lo que publica

Si bien se ha mostrado muy activa en las redes sociales, Juliette Pardau es cautelosa con el tipo de contenido que suele compartir. De hecho, cuando uno de sus seguidores le preguntó por qué no subía fotos con su novio, ella respondió: “Creo que hay aspectos de la vida que hay que mantener privados y la verdad siempre he sido así pero nunca me lo he cuestionado”.