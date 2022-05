Ellen pompeo recibió críticas sobre su aspecto físico en ‘Grey’s Anatomy’

Ellen Pompeo sin duda ha sido una de las actrices más fieles a ‘Grey’s Anatomy’. Por décadas esta mujer ha sabido sacar adelante a su personaje Meredith Grey quien hasta la fecha y actual temporada 18 no ha dejado de ser referencia y de generar cientos de opiniones sobre su tan controversial rol.

Es por ello que ella se ha ganado todo el éxito, reconocimiento y admiración del público, pero también hay que estar claros que no todo ha sido muy positivo para ella, pues contrario a lo que muchos imaginaban, las primeras entregas fueron muy duras, de complicada adaptación, pero además tuvo que enfrentar uno de sus mayores miedos: los comentarios del público y de los expertos en analizar este tipo de producciones.

Es por eso que las recientes declaraciones de la actriz sorprendieron a quienes imaginaban que ella gozaba de toda la aceptación de la audiencia y de incluso hasta sus propios compañeros, pero la realidad es que desde un principio tuvo que sobrellevar o lidiar con comentarios muy fuertes como los que le llegaron a hacer sobre su aspecto físico.

Ellen pompeo recibió críticas en ‘Grey’s Anatomy’ sobre su aspecto físico

A través del podcast que conduce la protagonista principal de ‘Grey’s Anatomy’ fue que esta destacada estrella de la televisión reveló todo lo que le tocó vivir en sus inicios, pues hubo quienes nunca estuvieron de acuerdo con su papel, pues lo consideraban muy frívolo, pero lo que le llegó a causar más dolor es que recibió duros comentarios sobre su estado físico que muchos consideraban inapropiado pues era muy delgada y esto la hacía lucir mal.

También comentó en “Tell Me With Ellen Pompeo” que a sus 33 años, cuando inició en este drama médico sus seguidores, amigos y hasta colegas llegaron a comentar que su aspecto era inapropiado que no era digno para representar a una especialista de la medicina e incluso que no reunía las cualidades para ser una destacada actriz, pues no la consideraban talentosa.

A su criterio esto le generó malestar, incertidumbre e incluso llegó a causarle diversos problemas psicológicos que la llevaron a asistir al médico y sobre todo buscar ayuda que le permitiera sentirse mejor y no exteriorizar todos los conflictos internos que le generaban este tipo de comentarios o señalamientos. Es por eso que gran parte de los primeros capítulos los vivió aislada en el set, pues para ella todo resultaba incierto, pues no sabía si lo que estaba haciendo era positivo para ella.

Por si fuera poco, su cuadro se agravó cuando el público la comparaba con el resto de sus compañeras de trabajo o cuando comentaban que resultaba mejor actriz otra chica del elenco y no ella que era sobre quien recaía gran parte del peso dramático de la serie en la que ahora más que nunca demuestra que se armó de valor y pese a la adversidad siguió adelante sin importar luego el qué dirán. Gracias a su fortaleza y la ayuda médica logró salir adelante y superar todos sus miedos e inseguridades.