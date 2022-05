Doctor Strange en el Multiverso de la Locura podría recaudar $300 millones en su estreno mundial

‘Doctor Strange: Multiverse Of Madness’

Nadie duda que las películas de Marvel son un éxito de taquilla asegurado y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura no va a ser la excepción.

Con su estreno pautado para este fin de semana en los Estados Unidos, la secuela de Doctor Strange sumó la impresionante cifra de 27,2 millones de dólares en 20 mercados internacionales solamente el miércoles, por lo que se estima que después de su estreno mundial pueda superar los $300 millones en taquilla globalmente.

De acuerdo con Disney, los $27,2 millones en taquilla no incluye los ingresos de América Latina ni Australia y se espera que solo en Estados Unidos sume entre 160 y 180 millones de dólares durante el fin de semana.

Cerca de Spider-Man y arriba de The Batman

La película protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Sam Raimi apenas tuvo un 4% menos de ingreso que Spider-Man: No Way Home, un 210% más que The Batman, de DC, y alcanzó superar en un 153% su propia primera película, de 2016.

Entre los mercados clave, Corea del Sur lideró el miércoles con 5,9 millones de dólares, seguida de Japón (3,8 millones de dólares), Francia (3 millones de dólares), Italia (2,2 millones de dólares), Alemania (1,8 millones de dólares), Malasia (1,6 millones de dólares) y Tailandia (1,2 millones de dólares).

La película se estrenó como número 1 en todos los mercados de Europa y el pacífico de Asia. Incluso, en Corea del Sur la secuela obtuvo el día de apertura más alto en la historia para cualquier lanzamiento de Disney, a excepción de Avengers: Endgame.

Xochitl Gomez, Benedict Wong y Benedict Cumberbatch en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. / Foto: Cortesía (JAY MAIDMENT/Jay Maidment)

Antes de su estreno oficial en América Latina el jueves, Marvel recaudó $10,3 millones en preestrenos en toda la región, incluidos $ 3,5 millones en México. En Australia ganó 1,9 millones de dólares en su preestreno el miércoles por la noche, lo que, según Disney, es un récord.