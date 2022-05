Carolina Gómez y sus consejos para el cuidado de la piel que debes hacer

Si alguien sabe del cuidado del cuerpo y en especial de la piel es la eterna joven Carolina Gómez, quien en sus redes sociales contribuye a la formación, instrucción y sobre todo acompañamiento de aquellas mujeres que desean verse radiantes.

LEA TAMBIÉN Daniela Ospina y sus consejos para emprender y tener éxito

Como ya es costumbre usó uno de los posts de sus redes sociales para enfatizar sobre un tema en particular, y no es mas que el cuidado de la piel, esa que es tan importante al ser nuestra carta de presentación ante todos y que a veces no protegemos del todo bien a la hora de tomar el Sol.

En sus recomendaciones hay tres alimentos en especifico que resaltó como prioritarios para mantener la piel radiante y protegerla. El primero de ellos son las uvas, ya que estas inhiben los compuestos dañinos de la radiación UVB y UVA, es decir que protegen la piel de los rayos del sol. “Mete unas uvas al congelador y disfrútalas bajo el sol. Son refrescantes, sanas y deliciosas. Las ideales son las moradas”, enfatizó.

A ello agregó también en la lista a los deliciosos pimentones rojos, pues su contenido de betacaroteno protege tu piel de quemarse bajo el Sol. “Obviamente que el bloqueador es ideal; pero los pimentones rojos ayudan a tu piel desde tu interior. Los mejores son los rojos dulces”.

Por último, agregó uno de los más comunes y no es otra que la papa dulce o batata, pues además de ser considerada una súper comida contiene propiedades que combaten el deterioro de la piel.

“Cómetelas en puré o en chips horneados. Rocíalas con aceite de oliva, ya que las grasas no saturadas del aceite ayudarán a una mejor absorción de las vitaminas de la papa, tales como la Vitamina A que rejuvenece”, finalizó. Por lo que sí deseas lucir una piel inigualable y que sea el centro de atención de todos debes incluir en tu dieta estos alimentos para deslumbrar.