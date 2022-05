Lady Noriega reveló que su exnovio estuvo involucrado con Pablo Escobar

La actriz Lady Noriega ha tenido una destacada participación en el mundo del espectáculo colombiano, pasando por telenovelas como “Pasión de Gavilanes” hasta programas más recientes como la edición actual de MasterChef Celebrity. Pero así como ha sabido resaltar en su área, también lo ha hecho por estar involucrada en situaciones polémicas, siendo la más reciente su confesión respecto a su exnovio y su relación con Pablo Escobar.

Así lo confesó durante la transmisión del programa “Yo, José Gabriel”, ofreciendo más detalles sobre su vínculo con el famoso narcotraficante y cómo esto llegó a afectar a su novio, involucrándolo de manera indirecta con el personaje.

Puede leer: La experiencia “del más allá” que vivió Lady Noriega cuando estuvo en UCI por coronavirus

Durante la entrevista reseñada en el portal El Tiempo, Lady Noriega habló sobre las varias veces que llegó a recibir invitaciones de Pablo Escobar para reunirse con él, dado que en el momento de su apogeo ella había destacado por su belleza durante el certamen Señorita Colombia en 1991. Y si bien no llegó a ganar el concurso, su físico fue lo suficientemente llamativo para despertar el interés del colombiano.

Sin embargo, la actriz reveló que había rechazado asistir a una de las reuniones organizadas por el personaje, no solo por su condición de presidiario, sino también porque en ese momento ella estaba en una relación. Y a pesar de que esta reunión en particular habría estado acompañada de una gran cantidad de dinero, la actriz prefirió el amor. “Estoy enamorada, tengo mi novio, y estoy haciendo planes para casarme”, le comentó.

Lea también: Lady Noriega comparó una foto de su pasado con una de su presente y sorprendió a varios

Pero luego de muchos años, Lady Noriega decidió profundizar más en la historia, comentando que debido a la relación que tenía con su novio este se vio involucrado de manera indirecta con Escobar, llevándolo a su muerte.

“Ese novio con el que yo me iba a casar termina muerto por esa situación con Pablo Escobar”, reveló la actriz. “Yo me fui de la ciudad. Mi familia también tuvo que salir exiliada. Una cantidad de situaciones muy complejas. Una familia trabajadora, de clase media, decente, en qué momento nos vimos enredados en una cosa de estas y con un muerto al lado. La situación no era tan ‘light’ como yo siempre he querido mostrarla”.