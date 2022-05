Las controversiales condiciones para poder asistir a la Met Gala

El Museo Metropolitano en Nueva York se convertirá nuevamente en el escenario para la Met Gala 2022, donde se podrá ver a las distintas celebridades desfilar sus mejores y más extravagantes looks durante la alfombra roja.

Este 2022 la cita volver a su fecha tradicional como lo es el primer lunes de mayo. Recordemos que en el 2021 se realizó en septiembre debido a los brotes de Covid-19 a inicios de año.

Para esta nueva edición la temática escogida ha sido ‘Guilded Glamour’, que hace referencia a la opulencia de la famosa era dorada de Estados Unidos.

La Met Gala y las condiciones para poder asistir

Este evento es organizado y planificado por la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, encargada de finiquitar todos los detalles para que salga todo a la perfección.

Como es de esperar no todas las celebridades son bienvenidas a la gala, pues existen normas y condiciones para ser invitado. Estas son algunas:

Está prohibido tomar fotografías dentro del evento

Aunque algunos famosos han roto esta regla, tomar fotografías dentro del evento está prohibido con el fin de que se diviertan en un ambiente libre de paparazzis, además, de hacer ver misteriosa a la cita.

No se permiten menores de 18 años

En 2018, se reveló que la Met Gala había decretado una nueva restricción de edad.

Esto significó que las personas de alto perfil menores de 18 años ya no pudieron asistir al evento.

Un portavoz del evento confirmó que la decisión se había tomado porque “no es un evento apropiado. Para personas menores de 18″.

Esta regla solo se ha roto con Elle Fanning, quien fue invitada cuando tenía apenas 13 años.

Sin aliento a cebolla

Los invitados disfrutan de una cena luego la alfombra roja y algunos alimentos han sido omitidos de los menús a pedido de la propia Wintour.

Un exempleado de Vogue declaró a la publicación que el perejil está prohibido para evitar el riesgo de que la hierba se atasque en los dientes de las personas.

No se sirve cebolla, ni ajo en el evento, para evitar cualquier brote de mal aliento, mientras que no se ofrece bruschetta a los invitados en caso de derrames de comida en conjuntos extravagantes.

La estricta disposición de los asientos

La directora de proyectos especiales de Vogue, Sylvana Ward Durrett, explicó en el documental de 2016 The First Monday in May, que detalla el grado de planificación que se alcanza en el evento, que el plan de asientos incluye una gran cantidad de “corretaje de poder”.

“Una gran cantidad de pensamientos influyen en quien está sentado junto a quien, si se sentaron juntos el año pasado, si se han sentado uno junto al otro en otros eventos, son muchas cosas, es sorprendente,” explicó.

Según Durrett, los esposos nunca se sientan uno al lado del otro.

“El objetivo de estas cosas es conocer gente nueva y estar interesado en lo que hacen los demás. ¿Qué sentido tiene si vienes aquí para pasar el rato con tu marido?” añadió.

Prohibido fumar dentro del museo.

Bella Hadid, Dakota Johnson y Marc Jacobs causaron revuelo en 2017 luego de ser fotografiados fumando cigarrillos en el baño en la Met Gala.

Miembros de la junta y donantes expresaron su descontento por los invitados que fumaban en el evento, y uno dijo que era “una falta de respeto a la colección de arte”.

Según Page Six, tras las quejas, se informó a los invitados a la Met Gala 2018 que era “ilegal fumar en el museo”.

¿Quién elige a los invitados?

La lista de invitados cambia cada año e incluye a las figuras más destacadas del mundo de la moda, cine, televisión, música y hasta el deporte.

Sin embargo, no siempre ser reconocido garantiza un lugar, pues todos deben ser aprobados por Wintour.

Las grandes marcas que cuentan con mesas propias para invitar a celebridades necesitan mandar su lista de invitados con anticipación para que Anna le dé el visto bueno.

El precio de la entrada

Fue en 1948 cuando se realizó la primera Met Gala donde era una cena de la alta sociedad y con el paso de los años se convirtió en un evento benéfico para recaudar fondos que van destinados al presupuesto anual del Instituto del Vestido.

Ingresar a este exclusivo evento requiere de una invitación directa por lo que no cualquier persona puede asistir.

Quienes sean invitados deben pagar unos 35.000 dólares. En algunos casos estos costos son asumidos por reconocidas marcas de moda que hacen las reservaciones de algunos asientos o mesas.

Asimismo, se cree que para reservar una mesa entera el costo puede variar entre los 200.000 y 300.000 dólares.

Algunas celebridades como Madonna, Beyonce, Zendaya y Kendall Jenner pueden ingresar gratis pues son vestidas por marcas reconocidas.