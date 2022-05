Yailin envió una fuerte indirecta a Karol G en su concierto

La relación de Yailin La Más Visral con Anuel AA continúa generado polémica, pues la dominicana habría enviado una indirecta a Karol G durante su concierto.

Hace unos días, con el lanzamiento de la más reciente canción de Yailin junto a Jon Z, el dominio y Feloman, «Quiere que llame«, los internautas comenzaron a rumorar que este nuevo tema estaría dirigido para la colombiana.

«Me gusta cómo me complace, no importa la hora, no importa el lugar, yo solo quiero que él pase. Hay mucha gente que está sofoca, me enfogona contigo, la exnovia tuya me tiene ubicada porque salgo contigo”, dice Yailin en su sencillo que parece estar dedicado a Karol G y que ya ha generado revuelo en redes sociales.

POLÉMICA EN SU CONCIERTO

Sin embargo, la polémica se intensificó después de que se viralizara un video de Yailin en su concierto en Estados Unidos, donde, según sus seguidores, aprovechó para enviar una nueva indirecta a la intérprete de «Tusa».

¿LE TIRÓ A KAROL G?



Muchos piensan que ésto que dijo Yailin en su show de anoche, fue hacia Karol G 🤔.



¿Sí o No?

«Nadie te ha vuelto a llamar. Tú eres la que está llorando… A los hombres no le gustan las mujeres serias, a los hombres le gustan las mujeres malas. Por eso la Domi lo ajuició, por eso con la Domi se quedó«, señaló durante su show.

Los internautas criticaron el mensaje de la interprete de «Chivirika» y la calificaron de ridícula y envidiosa.

«Le toca así porque sin indirectas nadie la mira», «Mientras tanto Karol G disfrutando de su vida y llenando estadios», » Está bien traumada con Karol G», «Viva la ridiculez», son algunas de las críticas que recibió la dominicana.

Yailin tuvo la primera de sus presentaciones en Estados Unidos y celebró entre lágrimas la acogida de su presentación.

«Gracias NY, gracias REPÚBLICA DOMINICANA por todo el cariño y el amor que me dieron anoche!!!!!!! ME HICIERON LLORAR, gracias por creer en mi!!!!! Estoy trabajando cada día para SER MEJOR que el día anterior!!!!!!! EN LA MÚSICA Y EN MI VIDA PERSONAL!!!!!!!!! LOS AMO!!!!!!! GRACIAS MI DIOS POR TODO», escribió en su cuenta de Instagram junto a un video.