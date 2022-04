Todo lo que se sabe de ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’, la precuela de los Juegos del Hambre

La fantasía de la popular saga de los Juegos del Hambre estará regresando a la pantalla grande más pronto de lo que pensabas, pues ya Lionsgate reveló la fecha de estreno para la venidera The Ballad of Songbirds and Snakes (Balada de pájaros cantores y serpientes en español), precuela de la trilogía protagonizada por Jennifer Lawrence.

⭐️¡NEWS!⭐️



🎬¡La película de la precuela de #LosJuegosDelHambre ya tiene fecha de estreno!



🎬La historia del joven Coriolanus Snow llegará a la gran pantalla el 17 de noviembre de 2023



¡Os esperamos en Panem! ❤️🐍 pic.twitter.com/1EonAIPx3c — Juegos del Hambre (@juegosdelhambre) April 29, 2022

Durante la CinemaCon, el estudio productor de la saga reveló que la esperada película estaría llegando a las salas de cine el próximo 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos.

¿Que se sabe de The Ballad of Songbirds and Snakes?

La película será una adaptación del libro del mismo titulo, The Ballad of Songbirds and Snakes, escrito por Suzanne Collins. Este es el libro más reciente de la saga de Los Juegos del Hambre, pero su historia está ambientada antes de los eventos de la historia de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence.

La historia se centrará en un joven Coriolanus Snow, el personaje que conocemos como el malvado gobernante de Panem en la saga principal, que fue interpretado por Donald Sutherland. En la cinta, Snow se presentará como un joven de 18 años que “ve la oportunidad de un cambio de suerte cuando lo eligen para ser el mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12″.

Toda la historia transcurre en el contexto de la versión número 10 de los Juegos del Hambre, por lo que estará bastante alejada de la trama de Katniss, ya que ella forma parte de la edición 74.

Sobre la película, sabemos que estará dirigida por Francis Lawrence, quien también dirigió Catching Fire y Mockingjay (Parte 1 y Parte 2), en base a un guión de Suzanne Collins, Michael Arndt y Michael Lesslie y, según reportó Variety, Lionsgate aún no quiso desvelar el elenco.