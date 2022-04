“Amber Heard estaba ‘llenando espacio’ con Elon Musk, quería reconciliarse con Johnny Depp”: agente

Esta semana testificó el exagente de la actriz, Amber Heard, en el juicio que mantiene contra Johnny Depp, quien la demanda por 50 millones de dólares por difamación.

Christian Carino, exprometido de Lady Gaga, fue agente de la pareja cuando aún estaban casados en 2015. De acuerdo con sus declaraciones él nunca presencio abuso de ninguna parte.

El exagente consideró que su relación con ellos en aquel entonces fue cercana, incluso les encontró un consejero matrimonial en 2015 para ayudarlos a resolver sus problemas maritales.

Demanda por difamación de Depp contra Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (JONATHAN ERNST / POOL/EFE)

En el 2016, arregló un encuentro entre ambos a petición de Amber Heard, pese a que Johnny Depp había interpuesto una orden de alejamiento contra ella después de solicitar el divorcio.

Sin embargo, aclaró que consideró que el encuentro no violaba ninguna ley ya que se supone que ambos hablarían sobre el divorcio, pero la reunión no salió bien. También dijo que actualmente ya no mantiene ningún tipo de relación con ninguno de ellos.

El exagente dijo que Amber Heard sí estuvo en una relación con el multimillonario Elon Musk

Cuando el abogado de Johnny Depp le preguntó a Christian Carino si cuando arregló el encuentro entre su cliente y la acusada en 2016, ella estaba en una relación con el empresario Elon Musk, Carino respondió que sí.

Después procedieron a mostrarle una conversación que mantuvo con la actriz en 2017 por mensajería de texto. Donde Amber le escribió quejándose sobre lo mucho odiaba que su vida amorosa fuera pública, esto tras haber salido la noticia de había terminado su relación con Musk.

“No estabas enamorada de él y me dijiste mil veces que solo estabas llenando el espacio”, fue lo que le respondió Carino a través de un mensaje de texto. Y después le aconsejó que si no le gustaba que su vida amorosa fuese de interés público, entonces debía dejar de salir con personas famosas.

