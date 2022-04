Willow Smith dejó ver con orgullo sus axilas con vellos con estos looks

Willow Smith se ha convertido en una de las jóvenes más admiradas del mundo del espectáculo y es que la cantante no solo ha cautivado al público con su talento, sino con la irreverencia que proyecta su imagen.

Desde hace varios años, muchas mujeres han decidido dejar atrás los estereotipos de belleza que impone la sociedad y entre muchas características, la depilación es una de las más cuestionadas en la actualidad.

Es por eso que cada vez son más las mujeres que deciden no depilarse y Willow se ha convertido un ícono en este movimiento, con el cual se ha demostrado que los vellos naturales no restan belleza a ninguna mujer.

Pero lo que más llama la atención de Willow es su estilo y cómo luce con orgullo cada parte de su cuerpo sin complejos y con los looks más hermosos.

Vestidos, ropa deportiva, blusas y trajes de baño, no importa qué elija la famosa hija de Will Smith, no tiene ningún complejo de mostrar los vellos en sus axilas.

Esto la ha convertido en una joven que inspira a otras y, por eso, aquí te mostraremos varias imágenes en la que la joven se mostró sin filtros.

Así luce Willow Smith los vellos en sus axilas

Con blusa de tirantes

Muchos saben que Willow es defensora de la igualdad, por eso en una ocasión la vimos elevar sus brazos para mostrar una cinta con los colores de la bandera Lgbtq+. Aquí la chica mostró los vellos en sus axilas y se llevó el aplauso de los admiradores.

Lista para el ejercicio

No importa en qué contexto se encuentre, Willow no tiene temor de mostrar sus axilas y así lo demostró en una ocasión cuando tomó una selfi junto a su madre.

La famosa llevó un top y pantalones deportivos. El abundante vello de sus axilas estaba presente y lo mostró con orgullo.

Con traje de baño

Si pensabas que era indispensable usar el rastrillo antes de ir a un día de piscina, Willow deja claro que no con esta imagen. La artista no se siente limitada por el pelo natural de su cuerpo.