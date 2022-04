Las frases más impactantes de Johnny Depp en el juicio frente a Amber Heard

Johnny Depp ha estado en la mira del mundo entero con sus declaraciones en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard en donde se han revelado las peleas violentas entre la pareja, las infidelidades y el consumo de drogas.

El día de hoy marca un antes y después en el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard porque se confirma que fue difamado premeditadamente. pic.twitter.com/zRDgyWDKGG — Juanito Say (@JuanitoSay) April 28, 2022

Depp demanda a la actriz por US$50 millones debido a un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el que habla de “abuso doméstico”, dicha publicación le ha hecho perder miles de proyectos.

Aunque ambos se han acusado de violencia doméstica niegan rotundamente las declaraciones entre ellos y serán las pruebas las que conduzcan a la verdad.

Sin embargo, para los fans de Johnny el actor ya ganó gran parte del juicio al tener el valor de dar a conocer que fue víctima de violencia y despojarse de los prejuicios machistas para mostrar que no siempre las mujeres son las víctimas.

5 frases emblemáticas de Johnny Depp

Tras finalizar su testimonio en la corte, algunas de sus frases han quedado resonando.

“Sí, lo soy”: una víctima de violencia doméstica

Su abogada Jessica Meyers reprodujo la grabación de una conversación entre el actor y Heard en 2016.

Se reprodujo uno de los audios más conocidos por todo el público:



"Dile al mundo Johnny, dile al mundo, yo, Johnny Depp, un hombre, soy víctima de vi0lencia doméstica y ve quién te cree".

- Amber Heard.



Los abogados de Johnny Depp pic.twitter.com/RviEGzExe6 — Mirta (@MirtaJimenez13) April 28, 2022

En el mismo Heard expresa su preocupación por recuperar su reputación, tras los informes de prensa sobre abusos en su relación y se escucha decirle a Depp: “Dile al mundo, Johnny, diles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica y ve quién te cree’”.

Al finalizar la grabación, la abogada de Depp le pregunta: “¿Cuál es tu respuesta cuando la señorita Heard dice ‘Dile al mundo, Johnny, diles que tú, Johnny Depp, un hombre, también eres víctima de violencia doméstica’”. La respuesta del actor fue directa: “Digo que sí, lo soy”.

“La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”

En medio de las distintas acusaciones y el exhaustivo interrogante que le realizó Ben Rottenborn, representante legal de Heard, Depp ha asegurado que no le ha hecho nadie a ninguna persona.

El abogado le preguntó al actor si Heard era la única persona para quien su abuso de alcohol había sido un problema.

“Señor, si alguien tuvo un problema con mi forma de beber, en algún momento de mi vida, fui yo. La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”, respondió.

“No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo”

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ también reveló durante el juicio como sufrió un corte en su dedo por vidrios rotos en 2015, después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka.

Aunque buscó atención médica en aquel entonces no quiso revelar que había sido su esposa la que lo había agredido y dijo a otras personas que se había lesionado el dedo al golpearse con una puerta.

“No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo. No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posible para todos”, añadió.

“Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”

No solo el actor ha dejado claro que no agredió a Amber ni a ninguna mujer, sino también sus ex parejas han salido en su defensa al confesar que nunca sufrieron abuso de su parte.

“Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, aclaró.

Depp mencionó que solo llegó a defenderse físicamente en algunas ocasiones pues sus peleas eran constantes.

El actor también dijo que se defendió físicamente en algunas ocasiones, al mencionar de un incidente en el que Heard dijo que se había lesionado la nariz.

El actor contó que su cabeza se chocó con la frente de ella mientras trataba de “contenerla”.

“No hubo un cabezazo intencionado”, sostuvo.

“Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo. No merecía eso”

El polémico divorcio entre los famosos le ha generado rechazo en la industria al intérprete y ha sido un tema bastante mencionado durante el juicio.

“Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”, dijo Depp. “Yo no merecía eso y mis hijos tampoco, ni la gente que había creído en mí todos estos años”, añadió.