El ‘vainazo’ de la novia de Anuel AA a Karol G

La ruptura entre Anuel AA y Karol G ha sido bastante polémica por diferentes razones. En primera instancia, Yailin quien es la actual pareja del puertorriqueño ha sido criticada por los internautas y por los seguidores de Karol G por su apariencia física. Además, Anuel publicó una publicación donde dio a conocer que el tatuaje que se hizo en la espalda en honor a la antioqueña.

En múltiples ocasiones ha quedado en evidencia que a Yailin le molesta de sobre manera que mencionen a Karol en algún tipo de conversación, incluso en frente de ella, causando incomodidad entre la pareja. Hasta el momento no se sabe si han discutido frente al tema, pero lo que sí se sabe, es que ambos se encuentran molestos por los comentarios que hacen os internautas en redes sociales. Hace tan solo unas semanas el mismo Anuel salió a aclarar que su etapa con Karol G fue superada, pidiendo a todos que no lo molestaran más con el tema.

Pero como si no fuera suficiente, ahora Yailin decidió pronunciarse al respecto de una manera sutil frente al tema, ya que junto a Feloman El real, Jon Z y Ele A El Dominio lanzaron el sencillo Quiere que me llame Remix, donde al parecer, la boricua le lanzó una indirecta a la ex de su actual pareja. “Hay mucha gente que está sofoca’ me enfogona’ contigo. La exnovia tuya me tiene ubica’ porque ando contigo”, es la estrofa que está causando controversia en redes sociales.

Muchos internautas aseguran que es una estrategia asegurada para que más personas conozcan la canción, pero hay otros que aseguran que “Aún la espina lastima”, en redes sociales. “tranquila que a Karol ni le importa lo que tú cantas ellas está sembrando éxito”, “No sabe cantar q lastima q se dedique a otra cosa”, “Guuaaacaala no tiene letra la Yailin es insoportable busca la fama con la Karol G la bichota es única mi amor”, se han referido los internautas.