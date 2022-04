Así respondió JLo a Emma Hernan sobre el coqueteo de Ben Affleck

Mientras Jennifer Lopez y Ben Affleck presumen su relación en medio de la espera de su anhelada boda, un rumor de infidelidad ha salido ha envuelto en polémica a la pareja mediática.

Emma Hernán, corredora inmobiliaria, afirmó durante el quinto episodio del programa Selling Sunset, que ben tuvo un desliz al enviarle un DM en la aplicación de citas Raya “justo antes” de volver con su ahora prometida.

“Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haber pedido tomar un café algunas veces. No fui”, dijo la empresaria.

Ante el comentario su interlocutora, dijo: “¡Pudiste haber frustrado a Bennifer. Estaba a la caza!”. A lo que Herman respondió: “¿Cierto? Fue justo antes de eso. Entonces, tal vez eso no hubiera sucedido”

Sin embargo, JLo ha decidido responder a su comentario con un irónico y dulce vídeo a través de sus redes sociales.

Así le respondió JLo a Emma Hernan

La cantante ha hecho caso omiso y para muestra de ello apareció en su perfil de Instagram con un divertido vídeo donde presume de su lujoso anillo de compromiso.

En el audiovisual se puede ver a la diva del Bronx, chupando un caramelo verde mientras la canción Blick Blick, de Coi Leray y Nicki Minaj, sonaba de fondo.

“Besos de piruleta verde”, escribió junto a la publicación donde lanza un beso a la cámara.

Tras el escándalo la pareja sigue con su rutina diaria mientras buscan su nuevo nido de amor.

Por su parte, los representantes del actor decidieron aclara de inmediato lo sucedido y han rechazo sus declaraciones con un “No” rotundo pues aseguraron que lleva desde hace bastante tiempo sin tener un perfil activo en aplicaciones de citas.

“Era un comentario inocente, sin importancia, que se ha sacado de contexto y se ha salido de control”, se defendió Emma en declaraciones para E! News, asegurando que solo quiere pasar página y olvidar todo este asunto.