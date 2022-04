María Elisa Camargo se opone a tener hijos por esta razón

A pesar de que la maternidad suele ser una etapa que muchas mujeres abrazan con completa naturalidad, hay algunas que deciden que simplemente no es algo para ellas. Un ejemplo de esto es el caso de la actriz María Elisa Camargo, quien en una entrevista dejó claro que de momento no tiene intenciones de traer niños al mundo, ya que tiene una razón de peso para ella.

A través de una entrevista con el portal La Red Caracol, la actriz ecuatoriana que le dio vida a Patricia Teherán en “Tarde lo conocí” habló un poco sobre lo que representa la maternidad para ella, indicando que actualmente está muy confundida al respecto ya que en un principio sentía que era un gran acto de entrega.

Puede leer: Las fotos de María Elisa Camargo con las que enamora en Instagram

“Antes pensaba que era como el acto de máxima entrega, lo que en inglés se dice “selfless”. Como el acto de menos egoísmo sino máxima entrega. Criar y dar y poner su vida en función de alguien más”.

Sin embargo, actualmente piensa todo lo contrario y considera que traer niños al mundo durante estos tiempos es algo “supremamente egoísta”, alegando que las condiciones en las que se encuentra el planeta no son aptas para una nueva generación.

Lea también: ¡Muy románticos! Así pasan vacaciones Roberto Urbina y Maria Elisa Camargo

“Y ahora me parece algo supremamente egoísta, porque mira lo que está pasando en el planeta. Es como una cosa muy muy muy apocalíptica como para seguir trayendo personitas a este planeta. No caben, no hay cama para tanta gente”, dijo María Elisa Camargo en la entrevista.

En las redes sociales hay opiniones divididas respecto a la opinión de la actriz ecuatoriana, con comentarios de apoyo como “Me parece una decisión responsable, yo igual la tome hace mucho tiempo, tampoco tengo ni tendré hijos en esta dimensión”. Pero también están aquellos que se oponen a su ideal, manifestándose con mensajes como “Puro pensamiento del que cree que no va a envejecer, y no tienen claro que la problemática pensional futura depende de la natalidad”.