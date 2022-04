Madre de Chris Rock asegura que Will Smith “nos abofeteó a todos”

Ha pasado un mes desde la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar y la noticia sigue generando reacciones.

Una de las más recientes fue la de Rose Rock, madre de Chris Rock, quien generalmente acompaña a su hijo a las ceremonias, aunque en esta oportunidad lo vio por televisión… ¡Y menos mal!

En una entrevista con WIS TV, una filial local de NBC en su natal Carolina del Sur, Rose Rock señaló que cuando vio a Smith subir al escenario y abofetear a su hijo pensó en un principio que era algo planeado, hasta que el ganador del Oscar “comenzó a usar obscenidades”.

Se sintió lastimada por Smith

“Reaccionaste cuando tu esposa te miró de reojo y fuiste y le alegraste el día porque ella estaba riendo a carcajadas cuando sucedió”, dijo Rose sobre la reacción de Smith al chiste de su hijo sobre Jada Pinckett Smith.

“Cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Realmente me abofeteó a mí”, agregó la madre de Rock. “Porque cuando lastimas a mi hijo, me lastimas a mí”,

Siente que Smith nunca se disculpó

El presentador Chris Rock presenta un premio frente a Jada Pinkett Smith y Will Smith, abajo a la izquierda, luego que Smith subió al escenario y abofeteó a Rock durante la ceremonia de los premios Oscar, el domingo 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolb (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Rose Rock también lamentó que el momento haya opacado la felicidad de su hijo por presentarle un premio a su amigo Questlove.

“Nadie escuchó su discurso. Nadie pudo simplemente estar en el momento porque todos estaban sentados allí como, ‘¿Qué acaba de pasar?”, aseguró Rose, quien cree que la Academia hizo lo correcto al no retirarle el galardón que Smith ganó minutos después como Mejor Actor.

“No le quitaría su premio, y no veo ninguna buena manera de que lo hayan sacado (de la ceremonia) sin interrumpir”, subrayó. “Me siento muy mal porque (Smith) nunca se disculpó. Quiero decir, su gente escribió un artículo diciendo que me disculpo con Chris Rock, pero ves que algo así es personal y te comunicas directamente”.