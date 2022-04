Así fue cómo esta famosa actriz de ‘Bridgerton’ conoció al amor de su vida

Una de los personajes que más ha cautivado en la reciente temporada de ‘Bridgerton’ ha sido, sin duda el de la pequeña y rebelde Eloise. Esta chica ha sabido demostrar que está en contra de la norma y como tal ella se ha abierto camino en esta trama, pese a los increíbles romances que se han generado como tema principal de cada entrega.

Es por eso, que ahora más que nunca los fieles fans de esta historia basada en las exitosas novelas de Julia Quinn, tienen los ojos puestos en la actriz que la interpreta. Y se trata de Claudia Jessie quien con especial gracia, belleza y naturalidad se ha robado el corazón de quienes como ella piensan y actúan diferente. Además, ella se ha convertido en la voz de quienes aún se dejan arrastrar por las imposiciones sociales y en las que incluso se hacen pactos amorosos por conveniencia.

Es ahí cuando su imagen y rol cobra fuerza y por eso, no hay quienes no se han sentido atraídos por parte de su vida personal y profesional, destacando por sobre toda la información, la manera tan particular con la que ella conoció al amor de su vida.

¿Cómo conoció la actriz de ‘Bridgerton’ al chico de sus sueños?

Para muchos sería muy fácil imaginar que Claudia conoció el amor una vez que su imagen y talento se expandió debido al éxito de la serie ‘Bridgerton’, pero la realidad es que ella esta felizmente unida a Joseph mucho antes de que alcanzara la fama, reconocimiento y cariño de su ahora fiel audiencia que quiere conocer más sobre ella.

Recientemente se conoció a través de una ardua investigación en redes que esta chica inició su relación muy estable en 2004 cuando aún no había ni imaginado todo lo que se venía tras su participación en importantes proyectos como el que le ofreció Netflix hace dos años. Es por eso que ella mantenía una vida normal, en medio de su agenda de casting y grabaciones, pero no fue sino hasta un día que asistió a un lugar muy famoso de bebidas en el que, acompañada por su madre, ésta la indicó que por qué no se acercaba a conversar con el guapo chico que no dejaba de mirarla desde que ingresó a ese lugar.

Y de esa forma surgió el amor, de forma casi instantánea sobre todo porque este chico, que es ingeniero de sonido, fue muy auténtico y la hizo reír de principio a fin. Y es que según reveló Jessie en una entrevista, para ella no hay nada mejor que sacarle sonrisas desde el primer encuentro, pues esto le resulta divertido, ameno y le permite sentirse cómoda con alguien. Desde entonces, ella no ha dejado de suspirar y sonreír, pues Jospeh no la desampara, la apoya y acompaña a todos los lugares y actividades que esta chica posee y ambos se muestran a gusto.

“El humor es definitivamente el camino hacia mi corazón. No importa cómo luzcas, pero si puedes hacerme reír, tomaremos una copa juntos”, expresó Claudia durante una entrevista y así lo reseñó el portal Flop.