La nada cristiana razón por la que Ricardo Montaner no quiere que le pregunten sobre Índigo y Evaluna

Si bien Ricardo Montaner es un abuelo contento que demuestra ampliamente su afecto en redes, no le gusta que otros publiquen lo que él mismo ha montado.

Sobre todo, porque aparte del inmenso despliegue mediático, como muchos famosos, él quiere controlar la narrativa en lo tocante a su papel en el nacimiento de su nieta, Índigo.

Esto es lo que se deduce al ver sus exigencias para su próximo concierto en Medellín, según publicó Graciela Torres, “La Negra Candela”, en su portal.

Este se presenta este 29 de abril en la capital antioqueña. Y “La Negra” protesta por lo elemental: que no dé a los comunicadores información sobre un hecho que él mismo ha transmitido tan ampliamente.

“Lo que menos se esperaban los empresarios era que una de las condiciones impuestas por el cantante era no tener un face to face con muchos medios, por ahí unos tres o cuatro y los demás si en la montonera, además prohibiéndoles preguntar por su hija Evaluna su marido Camilo Echeverry y muchísimo menos por su nieta recién nacida Indigo. Justamente lo que supongo la mayoría de los comunicadores desea saber. La tajante medida no va a gustar a muchos comunicadores, lo único que falta es recibir un papelito con lo que él quiere contestar. Ni más faltaba”, protestó Torres.

“Los artistas se deben a su público y éste tiene todo el derecho de averiguar por la vida de sus ídolos”, manifestó.

Pero esta sería la verdadera razón de por qué no quiere decir nada

Fácil: es dinero. Un acuerdo en medios para revelarlo todo. Así lo explica Torres:

“La exclusiva le fué vendida a una revista americana y obvio eso es díficil de superar. No se les olvide que el patriarca y pastor Ricardo Montaner vive en Miami y allí todo lo manda el vil dinero. Que le promocionen el concierto, eso si con todos los juguetes, como él desea y le conviene, pero de información nadita de nada. ¿Será que viene con toda su tribu incluido yerno, hija y nieta como acostumbra?”, especuló.

Adenda, le puso más picante: “ ¿Y si se le pregunta a Camilo algo contestará? sin el permiso del suegro, claro”, dijo Torres, para indignarse por las reglas que “impone” el cantante en su presentación en Colombia.