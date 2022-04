Kylie Jenner confesó por qué no ha revelado el nuevo nombre de su hijo

La vida del clan Kardashian-Jenner está rodeada de los reflectores y de millones de fanáticos, es por eso que varios de ellos ansían el momento en el que Kylie Jenner anuncie cuál será el nombre de su nuevo bebé. Sin embargo, la empresaria tiene su propia agenda y sus razones para mantenerlo en secreto de momento.

Kylie nombró a su hijo Wolf en primera instancia, pero luego anunció que ella y su novio Travis Scott planeaban cambiar el nombre después de algunas consecuencias en las redes sociales con su antigua mejor amiga Tammy Hembrow, según reseña el portal The Sun.

Puede leer: Estos son los posibles nombres del nuevo bebé de Kylie Jenner: fanáticos esperan el anuncio

Y si bien por los momentos el pequeño permanece sin nombre en lo que respecta a los seguidores de Kylie Jenner, la empresaria le comentó al portal ExtraTV antes de pensar en uno nuevo primero deben encargarse de cambiarle el anterior.

“Todavía no lo hemos cambiado legalmente, así que no quiero anunciar un nuevo nombre y luego cambiarlo nuevamente”, dijo Jenner. “Simplemente no estamos listos para compartir un nuevo nombre todavía”.

Lea también: Aplauden a Kylie Jenner por mostrar su cuerpo post parto al natural en paseo con su hija Stormi

Kylie Jenner y su proceso posparto

Durante la misma entrevista, la empresaria comentó sobre su proceso de posparto, siendo muy abierta al respecto con sus fans a través de sus redes sociales: “Simplemente no se sintió bien regresar como si nada hubiera pasado”.

“Supongo que solo necesitaba decir ... No quiero que mis fans o cualquier otra mujer que esté pasando por el posparto en este momento me miren y piensen: ‘Oh, es tan fácil para ella, ¿cómo no es fácil para mí?’. Así que solo quería decir algo antes de volver a la vida como si todo estuviera bien”, dijo Kylie Jenner.

“Siento que estoy mejorando cada día. Siento que todos pasan por diferentes luchas, pero estoy en el cielo de los bebés”, concluyó.