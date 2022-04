Los Simpson: La maestra Krabappel ya tiene a su sustituta permanente, interpretada por Kerry Washington

Luego del adiós de Edna Krabappel en la temporada 25, como homenaje a la actriz que la interpretó, la fallecida Marcia Wallace, Los Simpson anuncian a su reemplazante definitiva. Kerry Washington dará voz a Rayshelle Peyton, la nueva maestra de la Primaria de Springfield.

Wallace murió en octubre de 2013, producto de cáncer. El productor Al Jean dijo que no habría otra actriz que la sustituya, así que el personaje también murió.

Como le ocurrió a Maude Flanders, Homero terminó con la vida de Edna en la trama de la serie. Ned Flanders estuvo casado con la señora Krabappel tras enviudar inicialmente.

Este domingo, 24 de abril, será el debut de Rayshelle Peyton, encarnada por la afamada Kerry Washington. La maestra reemplaza no solo a Krabappel, sino también a otros suplentes, como Jack Lassen (con la voz de Willem Dafoe) y Ned Flanders.

La alegría de Kerry Washington con su entrada a Los Simpson

Rayshelle Peyton en Los Simpson

Washington es conocida por sus papeles en películas como Ray (Della Bea Robinson) y Django Unchained (Broomhilda Von Schaft), además de hacer de Olivia Pope en la serie Scandal.

“Es una gran maestra. Pero como todos los mejores maestros, ella sabe que sus alumnos tienen tanto que enseñarle como ella tiene que enseñarles”, dijo Washington en una entrevista con Entertainment Weekly. “Y enseñar a Bart es un trabajo lleno de oportunidades de crecimiento”.

Ms. Peyton handles Bart Simpson. Sunday!!!!!! Can’t wait! https://t.co/LxPfnbdXty — kerry washington (@kerrywashington) April 21, 2022

Sobre el reemplazo del personaje de Krabappel, Carolyn Omine, coproductora ejecutiva de Los Simpson, indicó: “No sé por qué lo hemos pospuesto. Extraño a nuestra querida Marcia, y creo que hubo un poco de tristeza y renuencia a hacerlo, pero han pasado nueve años”.

“Teníamos una conversación al menos una vez al año, tal vez cada dos años. Realmente no podíamos decidir y realmente no podíamos estar de acuerdo. Simplemente no había un pensamiento inspirado, hasta que nos encontramos con Kerry”.

La historia de Edna Krabappel y su adiós a la serie por la muerte de Marcia Wallace

Edna Krabappel entró a Los Simpson en 1990, como una maestra preocupada y estricta, pero con una vida un poco alocada. Sensual, tuvo un romance con el director Seymour Skinner, casándose luego con Ned Flanders.

Homero la mata en el episodio Cuatro Lamentos y un Funeral, número 533, de la temporada 25. La atropella accidentalmente, pero no se nota como ocurre, según explica WikiSimpsons.

Marcia Wallace interpretó la voz de Edna Krabappel

Marcia Wallace, la voz original de Krabappel, falleció a los 70 años, víctima del cáncer de mama.

El productor Jean confirmó en ese entonces: “Estoy tremendamente triste luego de conocer la muerte, esta mañana, de la brillante Marcia Wallace. Era muy querida por todos en Los Simpson y tenemos la intención de retirar a su irreemplazable personaje”.

Loretta Santini era su voz en Hispanoamérica.