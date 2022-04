Jessi Uribe se pronunció sobre los rumores de su fecha de boda

La relación de Jessi Uribe con Paola Jara es una de las más populares del mundo del entretenimiento colombiano actual, manifestándose a través de las redes sociales con publicaciones y dedicatorias. Es por eso que sus seguidores comienzan a preguntarse por el siguiente paso: la boda. Y si bien han habido rumores al respecto, el cantante disipó todas las dudas en un video.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete ranchero convocó a sus seguidores a una ronda de preguntas y respuestas. Varias de las interrogantes fueron sobre sus conciertos y sus planes profesionales en el exterior, pero también abundaron muchas en relación a su boda.

Pero cuando le preguntaron Jessi Uribe si la fecha de boda ya estaba pautada para el 16 de mayo, el cantante aprovechó para disipar las dudas que han estado desfilando en las redes sociales respecto al día oficial de su matrimonio, invitando a sus seguidores a no creer en rumores y descartando también que su unión matrimonial será el 16 de mayo, casualmente el día del cumpleaños de su futura esposa.

“Lo que han dicho por ahí los chismosos, no es así. No me caso ni el 13 ni el 16 [de mayo]. El 16 cumple año es Pao, no le puedo embolatar el regalo”, dijo el colombiano en una historia de Instagram.

La boda está cada vez más cerca

Si bien Jessi Uribe aún no ha revelado cuándo será el día exacto que contraerá nupcias con Paola Jara, a través de está misma sesión de preguntas y respuestas dejó ver que el evento está en proceso y que puede ocurrir muy pronto ya que ambos acaban de terminar el curso prematrimonial.

“Apenas hicimos el cursillo prematrimonial. Diosito es muy bueno”, informó el colombiano a sus seguidores. También escribió en otra historia “Ya casi” cuando otro seguidor le preguntó sobre la fecha de su boda.

Instagram: @jessiuribe3

