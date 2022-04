Jada Pinkett humilló a Will Smith frente a su hija por prepararle lujosa fiesta de cumpleaños

La relación de Jada y Will Smith no va muy bien Pinterest

Las cosas entre Will Smith y Jada Pinkett parece que no van muy bien luego que el actor golpeara a Chris Rock en los premios Óscar por defender a su esposa.

Y es que, a semanas del suceso, Jada se pronunció y aseguró que no necesitaba que Will la defendiera, y que había exagerado.

“Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en el que él exageró”, dijo una fuente al medio Us Weekly.

Hace unas semanas además salió un video en el que se ve a Jada grabando a Will, y él se muestra molesto, pidiéndole privacidad.

Se trata de un video de 2019 grabado por Jada para Instagram Live, en el que graba a su esposo y le hace algunas preguntas.

Sin embargo, el actor se ve molesto e incómodo mientras ella lo graba, y, de hecho, le pide que no lo haga, pero ella no le hace caso y lo sigue filmando.

Y ahora, otro polémico video de la pareja ha salido a la luz, por el que Jada ha recibido miles de críticas, pues se muestra molesta con Will por prepararle una fiesta de cumpleaños.

El video que muestra a Jada molesta con Will Smith por fiesta de cumpleaños 40

Se trata de un video de uno de sus programas en Red Table Talk, donde Jada le reclama a Will por organizarle una lujosa fiesta de cumpleaños a sus 40, frente a su hija Willow y su madre.

“Creo que el punto de inflexión en nuestra relación para mí ocurrió cuando cumplí 40 años. Fue entonces cuando tuve una crisis de mediana edad”, dijo Jada y luego aseguró que su esposo no pensó en ella, solo en él.

A lo que Will procedió a contar cómo ocurrió todo. “El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestara la celebración de sus 40. Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”, dijo el actor en el video del 2018.

Y también expresó lo mal que lo hizo sentir Jada por organizarle esa fiesta. “Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella. Ése fue un punto muy bajo”, dijo Will Smith.

En redes nuevamente han criticado a Jada por esta acción hacia Will Smith. “Una nueva humillación de Jada a Will, ya no me sorprende”, “por favor Will date cuenta, esa mujer no te quiere”, y “como siempre ella humillándolo en público, qué clase de esposa hace eso, si fuera al revés él sería atacado”, fueron algunas de las reacciones.