Keanu Reeves da una lección sobre nunca dejar de creer en el amor a pesar de los momentos amargos

Keanu Reeves es quizá uno de los actores más exitosos y queridos de los últimos 30 años, muchos ignoran los momentos amargos que ha enfrentado en su vida personal.

El potagonista de la saga “The Matrix” es conocido por sus buenas acciones sin embargo, son pocas las veces que deja ver su vida privada.

Reeves ha sido especialmente reservado respecto a su situación amorosa sin embargo, se sabe que desde hace un tiempo ha tenido una relación con la artista Alexandra Grant.

Según ha informado medios internacionales, el actor podría haberse comprometido con ella ya que desde marzo se le vio observando anillos de compromiso.

Ahora, una fuente aseguró a la revista OK! que Keanu le había propuesto matrimonio a Grant. “Keanu hizo la pregunta después de que regresaron a casa de Europa, donde estaba filmando películas consecutivas, y ella estuvo ahí todo el tiempo para apoyarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no puede vivir sin ella”, dijo la fuente a la publicación.

Definitivamente estas son las fotos más lindas que verás hoy Alexandra Grant dejó a Keanu Reeves en el set de #Matrix4 en Berlín y se despidieron con un tierno beso . Durante la filmación, el actor de 56 años pasa los fines de semana en casa de su novia, de 46. pic.twitter.com/6qpjQDOTn4 — Mario. (@SoyMarioNavarro) October 21, 2020

También se afirmó que Sandra Bullock, quien ha sido una amiga muy cercana de Reeves, tuvo algo que ver con toda la situación: “Fue una conversación sincera con Sandra que finalmente lo inspiró a ponerle un anillo y está muy feliz de haberlo hecho”.

Si bien no está del todo claro en qué momento Reeves y Grant iniciaron su relación, los informes apuntan que se conocieron en una cena en 2009 y no se involucraron sentimentalmente sino hasta muchos años después. Su debut público como pareja ocurrió en 2019, cuando ya llevaban juntos un año o más.

Aunque no es una figura tan pública como Reeves, Grant se ha ganado el corazón de muchos por su carisma y honestidad. En una entrevista con Vogue U.K., habló con franqueza sobre su cabello gris diciendo que creía firmemente en el poder elegir lo que haga que cada una se sienta segura. “Todos deberíamos tener más opciones en cuanto a lo que es la belleza. Somos miles de millones”.

Alexandra Grant y su novio "Keanu Reeves" pic.twitter.com/kcUgrjFtPr — Cine asimétrico 🎬 (@cineasimetrico) May 28, 2021

Keanu ha sido un ejemplo de lo que significa la resiliencia, eso que te ayuda a salir adelante a pesar de la adversidad y a encontrar la luz incluso en medio de la oscuridad. Él ha hablado de lo importante que es aprender a apreciar los pequeños momentos y de cómo lo material no es más importante que los sentimientos.

El actor enfrentó la muerte de su mejor amigo, River Phoenix (Stand by Me). Se conocieron en la película I Love You to Death y desde entonces hicieron una mancuerna encantadora. Pero Phoenix murió en 1991 de una sobredosis de drogas cuando ambos tenían 23 años.

Cinco años después de este suceso, Reeves conoció a quien sería uno de sus grandes amores, Jennifer Syme. Tras un año de relación, concibieron a su primer bebé pero el 24 de diciembre de 1999, mientras filmaba The Matrix, recibió la noticia de que la pequeña Ava Archer Symes-Reeves había nacido muerta.

El dolor de esta pérdida llevó a la pareja a separarse. Desafortunadamente, un año y medio después, Syme falleció en un accidente, lo cual afectó mucho al actor.

Ni las pérdidas ni las duras batallas que ha enfrentado han hecho que Reeves dejara de creer en el amor. Él siempre ha mostrado gran empatía por el otro, no importa si no lo conoce. En más de una ocasión, Keanu ha recortado su salario para donarlo a asociaciones benéficas y ha ayudado a saldar deudas a personal de las producciones en las que trabaja.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria”, dijo en una ocasión.