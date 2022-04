El ‘Gringo’ que se enamoró de la comedia Colombiana y ahora, decidió sumarse a ella

El Stand Up Comedy es un arte que poco a poco ha ido tomando mucha fuerza en Colombia y en este momento cuenta con grandes exponentes como Diego Camargo, Catalina Guzmán, Iván Marín o Ricardo Quevedo y que así mismo se ha hecho un campo en muchos espacios en el país, principalmente en bares de la ciudad de Bogotá.

Si bien el stand up hace presencia en Colombia, este es un país joven en este sentido y aún tiene mucho que aprender de, por ejemplo, Estados Unidos, cuna de este estilo de comedia, sin embargo, es ahí donde uno puede preguntarse porqué un “gringo”, como se autodenomina Preston y no le molesta que le llamen, así que en conversación con PUBLIMETRO Colombia decidió contar todo.

P: ¿Por qué pasar de hacer comedia, y particularmente stand up en Estados Unidos a Colombia, un país donde no aún no es un género tan reconocido en comparación?

R: Es curioso. Usualmente la gente se va de Colombia para USA con este sueño y luego llego yo con mi sueño colombiano. Yo he hecho comedia en inglés durante varios años y hasta tuve negocios, pero hace un año unos venezolanos estaban haciendo un show en español y me invitaron a probarme en su idioma. Fui y me pareció genial y me enamoré del público latino, porque hay más fuego, es más divertido y da la coincidencia de que en este show estaba Antonio Sanint, aunque yo no sabía quién era. Me habló y empezamos a tener shows juntos, hicimos una amistad, me invitó a Colombia y allí estuvimos en diciembre con una experiencia magnífica. También he hecho comedia en otros países de latinoamérica, pero nada como Colombia.

P: ¿Había venido a Colombia antes del show de diciembre o ese show fue su primera vez en el país?

R: Había estado unos años antes en Colombia, pero no por la comedia. Ahora estuve un mes previo al show para practicar en algunos lugares de la escena más ‘underground’, hice un spot en ‘Toma tu tomate’, que es una competencia donde el público te puede bajar del escenario con “tomates”, que realmente son pelotas, si no los haces reír lo suficiente. Y para que lo sepan, la primera vez si me los lanzaron en mi carita jajaja. La segunda vez pasé sin tomates y la tercera gané la competencia. Fue magnífico. Y en este viaje de práctica me enamoré, y es diferente a la escena de USA, allá hay ‘open mic’ pero nunca hay público, siempre son otros comediantes, entonces no es tan objetivo. Me encanta la escena de aquí.

P: ¿Ve mucha diferencia entre el stand up colombiano y el estadounidense?

R: Si, realmente si. En Nueva York, por ejemplo, hay menos tiempo para hacer un chiste, tienes que hacer remate tras remate y hacer reír todo el tiempo, en Colombia he notado que los comediantes son más animados, actúan más, yo creo que cuando haya más comediantes, como pasa allá, los comediantes no van a tener el “lujo” de tener 20 minutos para expresarse, serán 5, es parte de la evolución de la comedia.

P: ¿Cuánto tiempo tiene en promedio un comediante allá para presentar nuevo material?

R: En los open mic es casi lo mismo, 5 minutos. Pero yo no uso los de allá, por lo mismo que te comentaba, allá el público es de más comediantes que no están poniendo atención, me gusta más aquí porque es gente, que no es comediante, y que le interesa saber qué tienes por decir y saber si tu chiste es bueno o malo. La comedia es como los negocios, hay que intentar e intentar y fallar mucho, pero siempre debe ser honesta.

P: ¿Qué te enamoró de Colombia y porqué Colombia?

R: Primero, es la ternura y la alegría de la gente, en segundo lugar, la escena de comedia. Pero hay una cosa que me encanta y es la arepa paisa con queso jajaja, creo que soy al único que le gusta, yo si le siento sabor y en Medellín es espectacular. Yo me engordo cuando estoy allí porque como todos los días y también me gusta Bogotá porque es un buen centro, me explico. Puedo moverme a Miami rápido, a Puerto Rico rápido, a latinoamérica rápido y para mí Colombia es el mejor país de latinoamérica, lo digo con todo mi corazón y la gente me ha aceptado muy bien, no me siento tan extranjero y lo aprecio un montón.

P: ¿Cuándo podremos verlo en escena aquí en Colombia?

R: Regreso el 24 de abril y me quedaré durante dos meses para trabajar fuerte en el tema de la comedia y creando mucho material.

P: ¿Además de Antonio Sanint, qué otros comediantes le gustan y le recomendaría a las personas?

R: Hay uno que se llama Bryan Mora, es buenísimo. Hay un joven que se hace llamar ‘Pierna loka’, es genial y lo quiero mucho. Hice un show con Catalina Guzmán, Julián Arango y Antonio Sanint. Hay muchos, y tienen mucho talento.

P: ¿Cómo pueden encontrarlo en redes sociales todos aquellos que se sienten intrigados por ver la vida de un estadounidense en Colombia haciendo comedia?

R: Me encuentran como @prestongringo, la verdad yo soy gringo y no me ofende que me llamen así jaja así que los espero por allí y en todos mis shows.