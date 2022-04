Este es el precio de la boletería del concierto de Guns N’ Roses en Colombia

Tres décadas atrás y en la cresta de la ola de una carrera que sigue siendo un tsunami, Guns N´Roses hicieron historia en Colombia: el mítico concierto que bajo la lluvia selló el affair eterno entre el público nacional y Axl Rose, Duff McKagan y Slash.

El 11 de octubre de 2022 es la fecha asignada para la liberación de la tensión acumulada: generaciones de fans que han crecido con la leyenda de los Gunners cantarán las canciones que hicieron falta en aquel mítico recital de 1992. Es el regreso de una leyenda del Rock & Roll para cumplir la promesa en vivo a sus fans en Colombia. Una celebración nacional con la música eterna de Guns N’ Roses.

Not In This Lifetime Tour fue la gira que en 2016 los trajo por última vez a Colombia, en Medellín. Un show que reconectó al público con una de sus bandas más queridas de todos los tiempos. Pero no era suficiente: faltaba liberar la tensión que dejó el mito en vivo de 1992, bajo la lluvia y en El Campín. Finalmente, el South American Tour 2022 será la gira que desatará la tensión y dejará cumplida la promesa que truncó la lluvia novembrina hace 30 años.

“Welcome to the Jungle”, “Sweet Child o’ Mine”, “Dont’ Cry”, “Paradise City”, “Nightrain”, “November Rain”, “Civil War”, “You Could Be Mine”, “Mr. Brownstone”, “Live and Let Die”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Patience” y más himnos del Siglo XX atronarán a las más de 35 mil almas que se congregarán en el templo colombiano de Guns N’ Roses: El Campín.

Este será el primer concierto organizado por Páramo Presenta en el Estadio El Campín y nada mejor que hacerlo con una banda legendaria y conectada directamente con la historia del querido Nemesio Camacho. Más de 10 años creando mundos distintos, cumpliendo sueños en vivo y ofreciendo experiencias memorables para, de manera definitiva, celebrar el reencuentro entre la banda y su público en Colombia, que será el 11 de octubre en El Campín.

El reencuentro entre la banda y su público en Colombia será el 11 de octubre en El Campín. No te perdonarás quedarte por fuera. Es ahora o nunca. Guns N’ Roses en concierto.

La plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 20 de abril desde las 9:00am (Aplican Términos y Condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera).

Desde el 22 de abril a las 9:00 am se habilitará la venta para público general, a partir de $133.000 incluido el servicio. Compra tus boletas en EntradasAmarillas.com y también en puntos físicos en Bogotá: Parqueadero Externo del Movistar Arena costado Norte y Calle 85 #11-78.