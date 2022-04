Colombiana se hace viral por la forma de alimentar a un pez que genera temor y risas

Cada broma contada en TikTok muchas veces puede salirse de control y con ella desencadenar la mejor de las risas, pero también de los miedos. Es así como una colombiana llamada Carolina vivió el susto de su vida. El video publicado hace unas semanas muestra a un grupo de personas en una granja, en ella el dueño del pez cuenta cómo fue la llegada de su querido “Barrabas” a su vida.

LEA TAMBIÉN El divertido video de ‘María José’ si tuviera una cámara oculta en el carro

“El pez que vamos a alimentar aquí es un Arapaima giga, es el famoso pirarucú que llamamos en Colombia, en Perú y en Ecuador. En Brasil le dicen Paiche. Entonces este pescado hace 16 años está conmigo, desde que tenía 8 centímetros, hoy en día tiene más de 2 metros y pesa más de 120 kilos. Tienes 16 años conmigo”.

Acto seguido pregunta a la chica su nombre, mientras esta sostiene otro pescado en la mano para alimentarlo, y le pide que de manera peculiar mueva el agua con él mientras le llama por su nombre.

Es así como al unísono todos gritan “Barrabas… Barrabas”, pero un silencio se apodera del lugar mientras la laguna parece inmóvil e inesperadamente debajo de ella el pez aparece levantando por completo el agua como si de una propia ola se tratara rompiéndose en un muelle.

Todos se exaltan por la manera en la que apareció generando temor, no solo entre los protagonistas, sino entre quienes han visto el video que acumula más de 4 millones de reproducciones y miles de comentarios sobre lo asombrosa situación.

“A mí no me engañan, eso es un cocodrilo” y “casi me morí infartada y no vi a Barrabas”, son algunos de los mensajes que destacan entre las reacciones de los usuarios de TikTok. Para corroborar que se trata de un pez, acto seguido hicieron un segundo video en el que la reacción fue la misma.