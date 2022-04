BTS termina su serie de conciertos en Las Vegas y anuncia el lanzamiento de su nuevo disco

BTS es actualmente una de las grandes fuerzas de la industria musical internacional, el enorme éxito que han conseguido más allá de sus fronteras es algo sin precedentes para los artistas asiáticos y parece que ni siquiera la pandemia y varios conflictos internos pueden con ellos, pues, luego de un concierto en Las Vegas hicieron unos muy importantes anuncios sobre su futuro.

Desde su nacimiento en Seúl, Corea del Sur, el septeto parecía estar destinado al éxito, pues, rápidamente se hicieron un hueco dentro de los oyentes en occidente y, a pesar del enorme impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 en sus jóvenes carreras artísticas, parece que solo les ha servido para descansar, recargar baterías y llegar con todas las fuerzas para el 2022.

Las peticiones de los fans se hacen realidad, BTS ya ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco

Con la llegada de “Permission to Dance on Stage”, la agrupación coreana de K-pop tomó por sorpresa los escenarios nuevamente y sus fans no dejaron pasar la oportunidad para disfrutarlo al máximo, inclusive, se ingeniaron formas de seguir el ritmo de las canciones sin romper por las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno del país asiático.

Debido al enorme furor que causó el regreso a los conciertos de gran escala, se comenzó a especular sobre la salida de un posible nuevo disco de la banda, cuya producción anterior titulada “BE” tuvo su lanzamiento en plena pandemia e inclusive así consiguió un enorme éxito, pero, para ello haría falta que la banda solventara ciertos problemas primero.

De acuerdo a unas recientes declaraciones de uno de los miembros, la banda estuvo a punto de separarse, presuntamente ya se había decidido terminar definitivamente BTS y que cada quien siguiera con sus carreras solistas, pero por suerte para todos, el desgaste físico y psicológico de los intérpretes se terminó sanando y ahora se ha hablado de su futuro.

La banda estuvo presente en Las Vegas, Nevada, donde no solo hicieron uno, sino cuatro shows consecutivos, los cuales culminaron con un anuncio que sacudió a todos los presentes. Luego de un muy dinámico montaje de todos los videos musicales del septeto, el último concierto mostró en sus pantallas la frase “We are bulletproof” en español, “Somos a prueba de balas” con la fecha junio 10, 2022.

Esto dejó totalmente enloquecidos a los miles de fanáticos presentes y la verdad detrás del título y la fecha la acabaría confirmando la empresa de entretenimiento Big Hit Music, quienes se encargan de la planificación de BTS. De acuerdo al medio Billboard, la empresa habría confirmado la llegada de nuevo material discográfico.

Big Hit Music hizo un comunicado a través de la plataforma Weverse, la cual es visitada por millones de fans en toda Asia para estar al día con las noticias de sus Idols, en el comunicado se pudo leer “BTS volverá con un nuevo álbum el 10 de junio de 2022″.

Los fans ya esperan con ansias el nuevo material de BTS

El comunicado de Big Hit Music concluye con “Los detalles sobre el nuevo álbum se proporcionarán en un aviso por separado en una fecha posterior. Esperamos su amor y apoyo para BTS” dejando a todos llenos de hype.

Hasta el momento no se sabe si la frase “We are bulletproof” será el título de la nueva producción musical, ya que es una frase muy utilizada desde el nacimiento de la banda con fines de marketing. Las redes ya se están llenando de expectativa por este anuncio.

