A pocos días del nacimiento de Índigo, Ricardo Montaner lanza emotivo mensaje y preocupa a sus fans

Ricardo Montaner se ha mostrado como el abuelo más orgulloso desde la llegada de Índigo, hija de Camilo y Evaluna. Sin embargo recientemente el cantante reveló que tendría que separarse de su nieta en un emotivo mensaje que preocupó a sus fans.

Ricardo Montaner deja ver su tristeza tras dejar a Índigo

El cantante compartió por medio de un mensaje en redes sociales, que tendría que dejar a su nieta, lo cual lo llena de tristeza, pues a pocos días de su nacimiento ya se ha convertido en su mejor compañía.

Apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación,la extraño y apenas hace un rato que la deje en su casa con sus padres,volver es mi próxima meta en la vida …#Índigo @Montanerevaluna @CamiloMusica @MSRMMM — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 16, 2022

Muchos de sus fans se sintieron identificados con su mensaje de extrañar a un miembro de la familia que está lejos, especialmente cuando se trata de un hijo o nieto.

Cuando Índigo nació, Ricardo Montaner se mostró como el abuelo más orgulloso y por medio de redes sociales anunció la llegada de su nieta.

“Ya pueden felicitar al abuelito de #Indigo… Es hermosa, estamos dichosos. Dios ha sido bueno otra vez”

Recientemente, por medio de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video de Camilo cantando a su hija, el cual acompañó con el mensaje: “Soy el presidente de tu club de fans …#Índigo”

Ricardo ha demostrado ser muy apegado a su familia y ahora que han recibido a un nuevo miembro no puede dejar de compartir su felicidad con el mundo. Sin embargo tampoco se olvida de sus otros nietos, a quienes presume por medio de redes sociales.

Antes de estar casado con la madre de Evaluna, Mau y Ricky, el cantante estuvo casado con Ava Vaz, con quien tuvo a sus primeros hijos. Debido a que Alejandro y Héctor son mayores, ya cuentan con su propia familia y lo convirtieron en abuelo por primera vez.

Héctor, es padre de Matías, Antonela y Salomé, con quienes el cantante comparte momentos divertidos y los comparte por medio de redes sociales. Por su parte, su hijo Alejandro, es padre de un niño con el mismo nombre.

Por su parte, su esposa Marlene, recientemente reveló que su nieta la había inspirado para crear una marca de ropa para bebé a lado de sus amigas. Sus prendas están hechas de materiales naturales y son inspiradas por el amor que siente hacia su nieta.