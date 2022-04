Kim Kardashian reveló la cualidad de Pete Davidson que la enamoró

Desde noviembre de 2021, los rumores sobre la relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson comenzaban a sonar. Y a pesar que parecía una pareja bastante peculiar, todo terminó resultando ser verdad, mostrando a la empresaria muy cariñosa con el comediante y revelando varios detalles de su relación como la cualidad que hizo que ella se enamorara de él.

La estrella de reality había compartido con el actor de Saturday Night Live en un par de ocasiones, pero no fue sino hasta principios de febrero que Pete Davidson confirmó sutilmente su relación con Kim Kardashian, refiriéndose a ella como su “novia” durante una entrevista. Y de acuerdo con la empresaria, a pesar que el comediante tiene varias cualidades interesantes, hay una que la enamoró por completo.

Puede leer: Pete Davidson confirma su relación con Kim Kardashian y se refiere a ella como su “novia”

Mientras promocionaba la próxima serie de Hulu de su familia, The Kardashians, la estrella de 41 años profundizó en una entrevista con el portal Entertainment Tonight sobre su atracción por el comediante de Saturday Night Live de 28 años y cómo son sus vidas juntas, destacando una de sus cualidades que la enganchó.

“Él es súper genuino, y es súper divertido pasar el rato y no hacer nada y luego ver la televisión y simplemente no hacer nada”, dijo. “Lo que más me gusta es encontrar a alguien con quien no hacer nada. Puedes distraerte con la gente, pero no puedes estar con nadie y no hacer nada”.

Lea también: Kim Kardashian y Pete Davidson se van de vacaciones juntos a las Bahamas

Pete Davidson es aceptado por la familia de Kim Kardashian

En cuanto a la madre de Kim, Kris Jenner, es fanática del romance de su hija con Pete. “Me encanta que sea amable y reflexivo”, comentó a Entertainment Tonight. “Es la persona más reflexiva, y me encanta la química que Kim y él tienen juntos. Es dulce”.

Y aunque Pete no aparecerá en cámara durante la nueva serie de la familia, Kim ya ha prometido compartir los detalles de su nuevo romance en el programa.

“Definitivamente estoy abierta a hablar, y definitivamente lo explicaré”, compartió Kim el mes pasado en una entrevista con la revista Variety sobre la nueva serie, señalando que el programa contará “cómo nos conocimos y quién se acercó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber”.