Salma Hayek se une a la nueva secuela de Magic Mike con apasionada historia de amor

Después de un exitoso 2021, Salma Hayek comienza a preparar su nueva aparición en las pantallas y esta vez al lado del sensual Channing Tatum.

La mexicana quedará rodeada de strippers al integrarse al elenco de la secuela de la película Magic Mike, Magic Mike’s Last Dance, al reemplazar a Thandiwe Newton.

Salma podría llegar con una historia pasional en la trama donde las mujeres juegan un papel muy importante, incluso una de ellas quedará atrapada en un show de striptease.

La producción será estrenada en HBO Max y producida por o por Gregory Jacobs, quien espera repetir el éxito en taquilla que representaron las dos primeras películas.

¿Por qué Salma Hayek sustituirá a Thandine Newton en ‘Magic Mike Last Dance’?

Hayek fue la elegida para reemplazar a Thandine Newton, como protagonista femenina, luego de que la actriz abandonara el proyecto que dirige Steven Soderbergh.

“Thandiwe Newton ha tomado la difícil decisión de alejarse de la producción de Magic Mike’s Last Dance de Warner Bros. Pictures para ocuparse de asuntos familiares”, dijo el estudio en un comunicado.

Sin embargo, una publicación de The Sun afirmó que la actriz fue despedida tras una fuerte discusión con Channing, tras el altercado entre Will Smith y Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar.

Según la fuente del tabloide, el argumento llegó a extremos “sorprendentes” y “muy violentos”.

“Se pelearon por la debacle de los Oscar. Yo estaba en el plató. Les vigilaba a ambos. Entraban y salían de la casa donde rodábamos mientras no dejaban de discutir. Fue un tenso intercambio de palabras, pero de repente todo se intensificó. Channing subió al coche y desapareció”, informó.

La fuente reveló que Channing decidió sacar a la actriz tras la disputa.

“Después de la disputa él simplemente dijo ‘no voy a trabajar más con ella’. Siendo él el productor, es su película, así que ella se queda fuera”, relató.

Recordemos que Newton trabajó con Will Smith en el 2006 en la cinta The Pursuit of Happyness.