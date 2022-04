Famosas que se comprometieron a los 40 y 50 y demostraron que nunca es tarde para el amor

Para el amor no existe edad, el hombre de tu vida puede llegar a los 40, 50, e incluso más, y así lo han demostrado algunas famosas que nos enseñan a no perder las esperanzas.

Y es que muchas mujeres consideran que al pasar los 40 o 50 ya no se puede tener pareja, ni llegará el hombre indicado a sus vidas, pero no es así.

De hecho, por el miedo a no estar solas a esas edades muchas veces se quedan en relaciones tóxicas o donde no existe amor, pero es momento de dejar ese pensamiento atrás.

Ni ser soltera es malo, ni te quedarás soltera para siempre si no has hallado pareja a los 40 y 50, y si no lo crees, fíjate en el caso de estas famosas que se comprometieron a estas edades y son felices con sus novios.

Famosas que se comprometieron a los 40 y 50 años

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker en octubre del año pasado, a sus 42 años.

La famosa se quiso casar siempre, pero nunca le llegó la anhelada propuesta hasta que comenzó su relación con Travis, y se encuentra más feliz y enamorada que nunca, a punto de casarse.

Jennifer López

Jennifer López se ha comprometido y casado varias veces, pero lamentablemente no ha tenido mucha suerte, pues no le ha ido muy bien.

Sin embargo, a sus 52 años se comprometió con Ben Affleck , con quien ya estuvo comprometida en el 2002, pero no llegaron a casarse.

Ahora , 20 años después, y luego de varios hijos, están más unidos y felices que nunca, y sin duda, nos enseñan a creer en el amor.

Paris Hilton

Paris Hilton estuvo comprometida tres veces a lo largo de su vida, pero ninguna funcionó y lamentablemente terminó esas relaciones.

Sin embargo, la famosa se comprometió a sus 40 por cuarta vez con Carter Reum, y esta sí fue la vencida, pues se casó el año pasado y ahora vive su relación al máximo.