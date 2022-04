Amy Schumer confesó que ha recibido amenazas de muerte por su polémico chiste en los Oscar

La reciente ceremonia de los premios Oscar ha sido una de las más polémicas de los últimos años. No solo por el altercado entre Will Smith y Chris Rock, sino también por un incómodo sentido del humor de una de las tres conductoras, Amy Schumer. De hecho, la actriz confesó que a propósito de uno de sus chistes las cosas se salieron de control, al punto de recibir amenazas de muerte.

El chiste en cuestión fue dirigido a la famosa actriz de Hollywood, Kirsten Dunst, bromeando respecto a que era una “llena asientos”, haciendo referencia a que solo asistía a estos eventos a ver el espectáculo ya que nunca ganaba ningún premio. Esto no fue bien visto y recibió duras críticas en las redes sociales, pero también tuvo problemas fuera del área digital.

Sobre las críticas que recibió sobre la broma “completamente orquestada”, Schumer dijo el miércoles en The Howard Stern Show: “Recibí amenazas de muerte. Estoy como, ‘Creo que tienes el número equivocado. Esta es Amy, no Will [Smith]’”, agregó, haciendo referencia al momento en que Smith, de 53 años, abofeteó a Chris Rock en el escenario.

“Decían: ‘¿Quién crees que eres para faltarle el respeto a Kirsten Dunst así?’”, dijo la actriz sobre sus críticos, y agregó que el Departamento de Policía de Los Ángeles también la contactó.

La broma estaba ensayada, según Amy Schumer

Según reseña la revista People, Schumer dijo que antes de la ceremonia que ella “se acercó a las personas sobre las que iba a bromear antes, y se aseguró de que estuviera bien con las bromas”, incluidos Dunst y Leonardo DiCaprio, a quien criticó por salir con mujeres más jóvenes que él.

También bromeó sobre conseguir una película impulsada por mujeres centrada en Venus y Serena Williams, solo para que su padre, Richard Williams, se llevara todo el crédito.

“Me han quemado demasiadas veces y no quería que la cámara cortara a alguien que parecía triste. Así que se lo dije a las hermanas Williams, se lo dije a Will, se lo dije a Leo”, comentó Schumer haciendo referencia a sus bromas.