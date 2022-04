Los robots de Shakira en sus videos que tienen a sus seguidores ansiosos

Las expectativas con respecto a Shakira están intensificándose en las últimas horas y es que tras lo ocurrido con el tema ‘Don’t Wait Up’ todos sus fanáticos siguen esperando un nuevo álbum, pues el último fue ‘El Dorado’ lanzado en el 2017.

Ahora recientemente algo pasó en las miniaturas de varios de sus videos musicales en su canal de la plataforma de YouTube y es que la extraña presencia de un robot ha causado conmoción entre sus seguidores.

Casualmente se pueden ver en el video ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waka Waka (This Time For Africa)’, ‘Don’t Wait Up’, ‘Me Enamoré’, ‘Perro Fiel’, ‘Girl Like Me’ y ‘Whenever, Wherever’. Hasta ahora solo hay especulaciones, más nada concreto de lo que pudiera ser.

Ya vieron las miniaturas de algunos videos de #Shakira, ¿Qué se traerá ahora? 👀 pic.twitter.com/TDiybgHSsf — Shakira América (@Shakiraamerica) April 11, 2022

¿Viene nuevo disco de Shakira o solo la canción de Catar 2022?

Según algunos de los fanáticos se trataría de una cuarta participación en un mundial de futbol, y es que en definitiva si hay una reina musical del balompié es Shakira. Muchos han asegurado que el tema que la colombiana estaría preparando tendría ritmos similares a su éxito ‘Ojos Así’ con los tonos arabescos de ‘Suerte’.

Otra de las hipótesis es que simplemente es su nuevo álbum que tendrá una tendencia robótica y no es de extrañar, pues la cantautora ha sabido cómo experimentar con los ritmos a la hora de crear canciones. Por lo que las expectativas siguen en pie y se espera que próximamente el misterio sea develado.

El ‘Waka Waka’ de Shakira superó los 3 billones de reproducciones en YouTube

“¡Eso es increíble! ¡Acabo de ver que Waka Waka ha alcanzado los 3 mil millones de visitas en YouTube! Gracias a todos por bailar junto a mí en un video (y una canción) que trajo tanta alegría a mi vida”, escribió la cantante Shakira en sus redes sociales en diciembre del 2021.

La canción fue con la colaboración del grupo sudafricano Freshlyground que combina ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago derivado del calipso. Todos los beneficios generados por el tema se destinaron a la campaña benéfica de la FIFA 20 Centers for 2010.