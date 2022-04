El tercer embarazo de Britney Spears genera preocupación entre los fans por lo que podría significar

Britney Spears anunció que está esperando un bebé con su prometido, Sam Asghari, en una publicación de Instagram. Este sería el tercer embarazo de la cantante, algo que había deseado por mucho tiempo pero que no había podido concretar debido a que estaba bajo la tutela de su padre en la que fue obligada a cargar con un DIU.

Spears, de 40 años, finalmente fue liberada de dicha tutela y ahora que ha recuperado control de su vida, podrá cumplir su sueño de volver a ser madre.

De acuerdo con la cantante, sospechó de su embarazo luego de un viaje a Maui. “Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé...¡Está creciendo!”, escribió en su comunicado.

Spears tiene dos hijos adolescentes, Sean y Jayden, con su ex esposo Kevin Federline.

Su prometido Sam Asghari luego publicó en su cuenta de Instagram, señalando que el matrimonio y los hijos son parte de una “relación fuerte” llena de amor y respeto.

“La paternidad es algo que siempre he esperado y no lo tomo a la ligera”, escribió. “Es el trabajo más importante que jamás haré”.

A pesar de que los fanáticos han celebrado la liberación de Britney y esta nueva etapa de su vida, las opiniones han estado divididas.

“¡Espero que tenga un embarazo saludable y feliz! Me alegro mucho de que se sienta cómoda hablando de su depresión perinatal anterior. Espero que esta vez sea mucho más fácil para ella”. “¡Enhorabuena! Esto es lo que ha deseado por tanto tiempo y merece ser feliz”. “¡Esta es una noticia fantástica! Estoy tan feliz por ella. Jamie la bloqueó durante años para que no tuviera otro bebé y ahora finalmente está obteniendo lo que siempre quiso. Es un nuevo comienzo para ella y una oportunidad de probarse a sí misma.”, se lee en redes sociales.

Sin embargo, algunos consideran que Britney aún no está en condiciones para hacerse cargo de un nuevo bebé, otros sospechan que su novio se aprovechará de ella para sacarle dinero.

“Esto no es bueno, él está aegurando una fortuna”. “Todavía no se encuentra bien y tener un bebé sólo se sumará a eso”. “Y luego vendrá la noticia de que el novio querrá la custodia y recibir manutención al nivel de KFed”. “Felicidades pero quien cuidará a la bebé porque bueno, ella no creo que esté en condiciones”.

Britney es consciente de lo que este embarazo significa, entre los riesgos de perderlo y la horda de paparazzis que hará todo por conseguir fotos como sucedió en el pasado.

“Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero una foto de mí como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días...”, se lee.

Los paparazzi fueron un punto clave en la crisis de Britney. Fueron ellos quienes divulgaron las fotografías del momento en que se rapaba su cabellera y atacaba un auto con una sombrilla. Fueron ellos quienes hicieron apuestas por conseguir imágenes de Britney cansada y devastada con sus hijos en brazos.

La intérprete de “Baby One More Time” ha estado viviendo su mejor vida desde que terminó su tutela el 12 de noviembre de 2021. Aunque aún no está claro qué le depara el futuro, una cosa es segura: está dando prioridad a su felicidad.