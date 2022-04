Alisun, hija de Marco Antonio Solís, enciende las redes con impactantes fotos

El pasado fin de semana, la hija mayor de Marco Antonio Solís y Cristian Salas, Alison Solís, cautivó las redes sociales debido a un par de fotografías donde se le puede ver disfrutando de sus vacaciones en República Dominicana, en dichas imágenes Alisun, nombre artístico, posa con un vestido color azul con una abertura en la pierna que deja al descubierto su piel dorada gracias al bronceado. Pero eso no es todo, ya que la también cantante, se encontraba celebrando las 300mil reproducciones con su canción They Live In And Around Us.

Alisun, hija de Marco Antonio Solís, enciende las redes con fotos de sus vacaciones en la playa

Alison Solís, mejor conocida como Alisun, se encuentra en Punta Cana, República Dominicana disfrutando de sus vacaciones y en estas tres fotografías compartidas, pertenecientes a la misma publicación, agradeció a sus seguidores por las 300mil reproducciones o views en su video oficial para el sencillo They Live In And Around Us con el cual demostró lo que su padre, integrante de Los Bukis, le heredó, y en las fotos es inevitable compararla con la belleza de su madre Cristy Salas, ya que sin duda, parecen como dos gotas de agua. Por otro lado, la cantante dejó al natural su cabello ondulado o las famosas beachy waves que se hacen gracias al clima de la playa.

Además, también está siguiendo los pasos de su hermana Marla Solís, quien también es cantante, aunque cabe recalcar, que en 2018, las hermanas, estrenaron un tema en conjunto titulado Blue Winter y en su versión en español Invierno Triste, no cabe duda que la música está en la sangre de la familia Solís, que tal vez, en una de esas, tienen una aparición especial y sorprenden a los asistentes del concierto de Los Bukis en el Estadio Azteca el próximo tres de diciembre.