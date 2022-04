Razones para enamorarse de ‘Entre la vida y la muerte’, película romántica de Netflix

Una nueva producción en Netflix está causando furor. Se trata de ‘Entre la vida y la muerte’, una historia romántica un tanto sobrenatural que comprueba que el amor todo lo transforma.

Además, a esto se le suma que el desarrollo de esta historia es muy alentador o esperanzador, sobre todo para aquellas personas que han perdido a su pareja o quizás a alguien a quienes hayan amado profundamente. Es por eso que a través de este estreno el público se ha sentido conmovido, pues se trata de una propuesta muy sensible y que les llega directo al corazón, pues es inevitable el no recordar a alguien a quien se amó profundamente.

Y por si fuera poco, esta película cuenta con una protagonista que siempre ha transmitido todas las emociones a través de sus interpretaciones, por eso no hay quien no se haya rendido ante ella, pues Joey King, recordada por ‘El stand de los besos’ hace lo propio al remover las fibras de las emociones y una vez más cautivar a la audiencia con esta interpretación tan emotiva.

‘Entre la vida y la muerte’, película romántica de Netflix que está conquistando al mundo

La sinopsis de ‘Entre la vida y la muerte’ describe lo siguiente: “Después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales desde el más allá”. A partir de esta premisa, el público ya puede predecir gran parte de la historia, sin embargo, no todo queda ahí, pues esta chica comienza a experimentar cómo el amor de su vida la acompaña en todo momento y cómo a través de esa sensación o sentimiento ella sigue adelante.

Pero, si aún no has visto esta producción o si por el contrario te quedaste “enganchado” con ella, te revelamos algunas de las razones por las que no hay que dejar de verla y también en por qué se ha convertido en todo un éxito:

Su protagonista lo es todo: Si algo se ha sabido ganar Joey King es a la audiencia de todas partes del mundo, pues ella posee la capacidad para transmitir todos los sentimientos y emociones que forman parte del perfil de cada papel o rol que le toca asumir. Además, ella es una imagen referencia para las historias románticas juveniles que dejan importantes lecciones de vida o aprendizajes que pocos saben mostrar en pantalla.

Posee un temática romántica sobrenatural: Más allá del dolor que se vive ante la perdida de quien se ama y de todos los sentimientos que están presentes en esta historia, sus realizadores lograron crear una atmósfera amigable, amena, pero sobre todo armónica sobre este tema tan sensible y por el que han pasado muchas personas. Pero ante todo, se hace énfasis en el amor y cómo a través de él se sanan tantas heridas.

Tiene un tono esperanzador: Una vez más los críticos o especialistas coinciden en que esta película muestra cómo se puede seguir amando o creyendo en el amor una vez que se pasa la línea del desamor o a desesperanza y cómo cada persona que pierde a alguien importante en la vida puede refugiarse sanamente en los sentimientos ya vividos o experimentados en vida y luego más allá de la muerte.