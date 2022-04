Varias leyendas de la música unieron su voz en apoyo a Ucrania

Varias estrellas y leyendas de la música unieron sus esfuerzos en sus respectivas plataformas sociales para ayudar a los refugiados ucranianos de la guerra con Rusia en un movimiento llamado Stand Up For Ukraine y organizado por Global Citizen a través de las redes sociales.

Artistas de la talla de U2, Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Elton John, Red Hot Chili Peppers, Celine Dion, Katy Perry y Ozzy Osbourne colocaron mensajes en sus cuentas de Instagram con la finalidad de buscar apoyo y donaciones para los millones de refugiados afectados desde el pasado 24 de febrero.

U2 llevó la batuta

Uno de los mensajes más emotivos llegó del grupo U2, en el que el líder de la banda, Bono, y el guitarrista, The Edge, interpretaron una versión acústica de su canción Walk On, del álbum All That You Can’t Leave Behind y que se ha convertido en un himno para cualquier momento de necesidad o conflicto.

“El valiente pueblo de Ucrania está luchando por su libertad, y por la nuestra, frente a una violencia indescriptible y una invasión injusta”, escribió U2 en su publicación. “Más de 4 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, han tenido que huir para salvar sus vidas, una población casi del tamaño de Irlanda”.

“Los líderes mundiales deben ponerse de pie y apoyar a los ucranianos ahora... a los que luchan y a los que han huido... y apoyar a los refugiados en todas partes que se han visto obligados a abandonar sus hogares y sus tierras”, agregaron en su post.

“Estamos devastados de ver el sufrimiento de las personas en Ucrania a medida que se desarrolla este conflicto”, escribió Elton John, quien colocó un video recordando la ayuda que hizo a ese país para los enfermos de VIH.

“Únase a nosotros y @glblctzn mientras nos #LevantamosPorUcrania para ayudar a las personas cuyas vidas han cambiado y dejaron todo atrás para tener una vida más segura”, añadió. “Nadie debería tener que experimentar este tipo de tragedia”.

Celine Dion pidió ayuda a los líderes mundiales

“Hago un llamado a los líderes mundiales para que ayuden a todos aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares”, escribió Celine Dion. “Por favor, asegúrese de que reciban el apoyo que necesitan desesperadamente ahora”.

“Hacemos un llamado a todos para que hagan o den lo que puedan para ayudar a los refugiados alrededor del mundo”, publicaron los Red Hot Chili Peppers junto con un video del cuarteto.

“Los refugiados en Ucrania y en todo el mundo necesitan nuestra ayuda ahora. Únase a todos nosotros en E Street y @glblctzn mientras nos #LevantamosPorUcrania (#StandUpForUkraine), y nos levantamos por los desplazados en todo el mundo, porque todos merecen condiciones humanas de vida seguras”, colocó Bruce Springsteen, quien también participó en los años 80 en el movimiento USA for Africa, en el que numerosos artistas, como Michael Jackson, Cyndi Lauper, Lionel Richie, entre otros, unieron sus talentos para cantar el exitoso tema We Are the World para recabar fondos para los niños más necesitados del continente africano.