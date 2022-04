Morbius: por esta razón se eliminó escena con poster del Spider-man de Tobey Maguire

Desde la creación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), cada película intenta revelar alguna pista que de pie a nuevas teorías sobre futuras producciones cinematográficas de estos superhéroes.

En el caso de Morbius, muchos espectadores fueron testigo de como desde el tráiler de la película dirigida por Daniel Espinosa, se podía observar un poster del Spider-Man de Tobey Maguire con la palabra de asesino.

Sin embargo, en el corte final , esta escena no aparece, quitando cualquier teoría donde se incluya a este Hombre Araña en futuras películas producidas por Sony.

Explicación del director

En una entrevista con Cinema Blend, Espinosa indicó lo siguiente:

“«Esa imagen solo está en el tráiler. Entonces, para mí, como director, solo hago la película. Yo, como fanático, tengo mi opinión y pensamientos sobre eso. Pero como no lo puse allí, porque no está en la película, y tampoco lo puse en el tráiler. (Así que) si dijera algo sobre lo que creo que es, sería como fanático. Pero como soy el director, sería acusado de saber algo. Lo que no sé, ¿sabes? Si supiera algo, te lo diría. (Pero) no es mío. No es idea mía, ¿sabes? Me encantaría ser honesto y responsable, pero No puedo, porque no es mío».

Esta particular respuesta es el reflejo de los resultados finales de la película. La visión del director puede ir en otra dirección totalmente distinta a la de los productores de la cinta que a veces tienen mayor peso sobre el corte final del filme.