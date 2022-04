Que siempre no, la boda de Kourtney y Travis no fue legal

Kourtney y Travis Barker sorprendieron a todos hace días tras contraer nupcias en una ceremonia secreta en Las Vegas pero ahora resultaría que esta ceremonia carece de cualquier aval legal pues un informante del círculo más próximo a Kardashian y Barker aseguró en conversación con el diario The New York Post que los dos enamorados no están legalmente casados.

Esta fuente señaló a la sección Page Six del periódico que “el evento tuvo lugar, pero no hay nada firmado en el papel”, revelando que la pareja nunca llegó a hacerse con una licencia matrimonial y es por esto que ceremonia en un colorido altar en Las Vegas, con imitador de Elvis Presley incluido, no puede considerarse una boda a nivel oficial.

No existe documento que certifique la unión

En el registro civil del condado de Clark, al que pertenece Las Vegas dentro del estado de Nevada, no hay ningún documento que certifique que Travis y Kourtney solicitaron la licencia matrimonial. De esta forma, su unión en la famosa capilla “One love”, que ocurrió solo unas horas después de la entrega de los premios Grammy, sólo tiene un carácter simbólico y romántico.

Esta noticia supondría una pequeña felicidad para Scott Disick, ex pareja de la empresaria y padre de sus tres hijos, puesto que el sigue muy molesto ante la forma en que Kourtney ha retomado su vida sentimental, junto al baterista del grupo Blink-182.