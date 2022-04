“O sea que sin alianza Gamma no gana”: Critican forma en la que el equipo ganó en Desafío The Box

En la emisión del Desafío: The Box del 5 de abril, los cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega tuvieron que enfrentarse en el denominado ‘Box rojo’, el cual se caracteriza por estar adecuado para las pruebas de contacto físico, para poder finalizar un ciclo más de competencia en el reality.

En esta prueba, los participantes de cada equipo debían meterse en unas burbujas de plástico para que por medio de choques entre ellas pudieran “luchar” por sacar a sus rivales del área de competencia, el último en quedar dentro del espacio delimitado sería el ganador del punto, el triunfo se lo llevaría quien hiciera 11 primero.

El equipo ‘Omega’ inició tomando la delantera. Sin embargo, rápidamente apareció una alianza entre los equipos ‘Alpha’ y ‘Gamma’ para no dejar ganar bajo ninguna circunstancia a los rosados ya que en caso de que así fuera, estos dos equipos serían los que se verían afectados por la sentencia y el castigo que estaban en juego en el momento.

Finalmente la alianza dio frutos, el equipo Gamma se alzó triunfador en este desafío de ‘sentencia, premio y castigo’, eso si, la manera en la que consiguieron el triunfo generó molestias dentro de ‘la ciudad de las cajas’ y también los usuarios comentaron que no estaban de acuerdo con la manera en la que acababan de ganar ya que “solos no pueden y necesitan ayuda” para poder alcanzar estos objetivos.

Aquí algunas de las reacciones:

Gamma es tan malo que necesita que le regalen la prueba.#DesafioTheBox #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/W16tFz9jK2 — GONPACHIRO KAMABOKO❤️‍🔥 (@RolProtagonico) April 6, 2022