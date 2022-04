“Le cantan a su ego”: Mike Bahía tira indirecta a Anuel por escribir canciones de su ex novia, Karol G

Anuel AA en los últimos meses ha causado un sin número de comentarios en redes sociales por su nueva relación con la bailarina dominicana Yailin después de su rompimiento con la también cantante urabana Karol G. Uno de los escándalos más recientes del puertorriqueño fue en medio de una fiesta, donde el DJ del lugar decidió poner la más reciente canción de expareja Karol con Bevky G ‘Mamiii’, y del enojo decidió lanzarle una cubeta de hielo a manera de enojo. Ahora, Anuel ha sido duramente criticado por el cantante Mike Bahía en redes sociales.

Lea también: Epa Colombia insinúa que quiere terminar con su actual novia

En redes sociales la actual pareja de Greeicy Rendón con quien están a solo días de convertirse en padres, dejó un fuerte mensaje al parecer, para Anuel a pesar de no haberlo mencionado dentro del mensaje. El mensaje del cantante se llevó los aplausos de los internautas, en especial de las mujeres.

Lea también: “Déjalo salir”, le dicen a Greeicy por tierna foto de su barriga en embarazo

El mensaje llevó a una reflexión hacia los cantantes del género urbano a la hora de escribir sus canciones, y la relación que tienen con sus ex parejas “Los artistas urbanos que en sus letras se comparan con los “novios” o “ex”, realmente no le están cantando a ellas... le cantan a su EGO; pero al parecer ellos son los únicos que no lo saben. No saben que disfrutar a una mujer es mucho más que llevarla a la cama; ojo con eso”, mencionó el artista.

“Por eso él lleva más de 10 años con una mujer espectacular!”, “De acuerdo con Mike”, “qué cachetada”, mencionaron los usuarios en redes sociales.

Aunque en el trino Mike Bahía nunca mencionó a Anuel AA, muchos de los internautas aseguran que el mensaje fue claro directo hacia el puertorriqueño.