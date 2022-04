Evaluna Montaner y Camilo se llenan de críticas por el nombre de su hija

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se habrían convertido en padres de Índigo, su primera hija.

Según fuentes de algunos medios como Despierta América (Univisión), la pareja se encuentra disfrutando de la dicha de ser padres y están guardando la primicia y primera foto para una importante revista.

Hasta los momentos ni el clan Montaner, ni la familia Echeverry han dado declaraciones, al respecto.

Fue el cantante Ricardo Montaner, padre de Evaluna, quien reveló que el nacimiento se daría desde la comodidad de su hogar acompañada de una partera.

Internautas critican que sea Índigo el nombre de su nena

Eran muchos los que suponían que los cantantes estaban a la espera de un varón por el nombre que le colocaron, sin embargo, ellos decidieron no saber el sexo hasta el momento del parto.

Ahora que los rumores apuntan a que se trata de una niña, los internautas han criticado la elección, por considerar que no es apropiado para una hembra.

“Debieron ellos dos ponerse ese nombre si tanto le gusta porque sólo de pensarlo llamar a una niña Índigo (burla en colegio ) pero bueno cada quien con lo suyo”, “Que le pongan Índiga”, “Espero que índigo no sea el nombre de la niña”, “Qué nombre tan absurdo y ridículo ahora será Índiga”, “Pobre niña con ese nombre 😢😢 felicidades a los nuevos padres”, “Ojalá la nena no reciba bullyng por el “bello” nombre que le pusieron”, “Índigo no creo que sea nombre adecuado para niña”, es parte de los comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, los comentarios negativos han surgido a lo largo de su embarazo entorno al nombre de su primer bebé, pero ellos dejaron claro que así se llamaría por lo que significa para ellos.

“Sea varón o sea niña, se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, comentaron.