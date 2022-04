Los Simpson: Estos son los personajes más importantes que salieron fugazmente

Desde 1989, Los Simpson se convirtieron en una de las series más exitosas de la historia de la televisión, con personajes que, hoy por hoy, son referencia obligatoria de la Cultura Pop.

Pero no solo por sus clásicos Homero, Marge, Lisa, Maggie o Bart. O por otros habituales, como el director Skinner, Nelson, Flanders o Milhouse, por nombrar algunos.

En esta publicación nos referiremos a las maravillas de un solo capítulo (o unos pocos más).

Muchos de estos personajes quedaron en el corazón de los fanáticos de Los Simpson, aunque solo aparecieran protagonizando en un episodio.

Con información de WikiSimpson, vamos a recordar a algunos de ellos.

Leon Kompowsky – Capítulo: Stark Raving Dad

Leon Kompowsky en Los Simpson

Paciente mental que cree ser Michael Jackson (acreditado como Johnny Jay Smith), su voz fue hecha por el legendario artista norteamericano. Sin embargo, la interpretación de la canción para Lisa la realizó Kipp Lennon por temas contractuales. Apareció posteriormente en un cameo en el episodio Mr. Lisa’s Opus, cantando una canción a Lisa por su cumpleaños 14, en alusión a la original.

Hank Scorpio – Capítulo: You Only Move Twice

Hank Scorpio

Un genio malvado con un rostro amable, dueño de Globex Corporation. Intenta matar a Mr. Bont (parodia de James Bond), que huye, pero que luego es atrapado por Homero. De acuerdo con WikiSimpson, Scorpio es una parodia del billonario británico Richard Branson. Posteriormente tendrá un cameo en Take My Life, Please.

Kari Bobbins (Shary Bobbins) – Capítulo: Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious

Kari Bobbins

Una parodia de Mary Poppins, Kari fue la niñera mágica de la familia Simpson en este capítulo de la octava temporada. Es uno de los personajes que también fallece en la serie: lo hace cuando es arrastrada hacia un avión de motores. Luego apareció en una de las secuencias de apertura del episodio Pranks and Greens.

Mr. Bergstrom – Capítulo: Lisa’s Substitute

Mr. Bergstrom

Un maestro texano que llegó a la escuela para reemplazar a la profesora Hoover, que influye en Lisa por su educado modo de ser. Aunque aparecería en dos capítulos más (en una fotografía de Smart and Smarter y The Kid is All Right), fue más en modo cameo que como uno de los protagonistas.

Ricky Mandino (Lyle Lanley) – Capítulo: Marge vs the Monorail

Ricky Mandino

El estafador más querido de Los Simpson, es el hombre que tiene la idea de construir el monorriel de Springfield. Luego que casi se generara una tragedia durante la inauguración del sistema de transporte, Mandino llega a North Haverbrook, donde había construido otro monorriel defectuoso en el pasado. Allí la población le haría saber su furia. También apareció en el episodio flashback All Singing, All Dancing.

Jessica Alegría (Jessica Lovejoy) – Capítulo: Barts’s Girlfriend

Jessica Alegría

La hija del Reverendo Alegría, su voz en inglés es realizada por Meryl Streep. Se aprovecha de Bart para realizar muchas travesuras (delitos, si nos vamos más allá), hasta que es descubierta. Tendría otras apariciones cortas en I, D’oh-bot, Marge Gamer y Moe Letter Blues.

Eliot Pez (Rex Banner) – Capítulo: Homer vs The Eighteenth Amendment

Eliot Pez

Parodia a Eliot Ness, el famoso agente de Los Intocables: por eso viste un traje de los años 20. Su archienemigo es Homero, que se titula el Barón de la Cerveza. Este oficial del Tesoro de Estados Unidos reemplaza al ineficiente Jefe Gorgory (Clancy Wiggum) en el capítulo. También aparece en Los Simpson: La Película.

Frank Grimes – Capítulo: Homer’s Enemy

Frank Grimes

Todo un profesional que contrasta con el sentido de la idiotez de Homero, por ello Grimes sufre de indignación cuando el jefe de los Simpson es reconocido y asciende. Intentó ridiculizar a Homero durante un concurso de maquetas de centrales de energía, pero terminó electrocutado cuando se burlaba. Dejó un hijo, Frank Grimes Jr., que quería vengarse de Homero. Tuvo menciones y flashbacks en otros capítulos, como Natural Born Kissers, The Great Louse Detective, Alone Again, Natura-Diddily y Behind the Laughter.