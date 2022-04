J Balvin por fin rompe el silencio sobre Residente

Ha pasado ya un mes desde que Residente lanzó su tiradera a su similar J Balvin. Mucho se especuló sobre las verdaderas razones de su riña, la cual incluso tuvo reacciones de referentes de la música como Ricardo Montaner

Tuvo que pasar cuatro semanas para que el interprete de Ginza se pronuncie sobre el tema. Para el cafetero le dolió más que consideraba a René como su amigo.

J BALVIN (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

“Yo soy paisa, soy de Medellín, si a mí me caen limones yo hago limonada y vendimos todo. Yo camino por ahí y veo mucha gente con la gorra de los perros calientes, los hoodies del hotdog, estoy tranquilo”, aseguró.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, afirmó el colombiano.

J BALVIN (Amy Sussman/Getty Images)

Finalmente, señaló que la lealtad es uno de sus principales filosofías de vida. Su familia está cerrada y se ha llenado de energía a través de ellos, precisó Balvin.

“El agradecimiento a la lealtad para mí es el código número uno, lo tengo tatuado con todos mis mejores amigos”.

En Ecuador

El colombiano contempló a Ecuador dentro de su gira José Tour 2022. El próximo 16 de junio se presentará en el estadio Olímpico Atahualpa (Quito). Una vez más la plataforma Feel The Tickets será la encargada de vender los boletos para el show.

La empresa como tal ha señalado que en los próximos días se conocerá la fecha para adquisición de los boletos.