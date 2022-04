¡Rompiendo estereotipos! Famosos que imponen tendencia con sus uñas pintadas

Desde hace algunos años, varios famosos han demostrado que las uñas no tienen género y que cualquier es libre de decorarlas de los colores que prefiera, así que te mostramos quiénes han impuesto moda con el nail art.

Celebridades como Ricky Martin, Bad Bunny, Nicky Jam, Brad Pitt y Camilo han roto estos estereotipos y se han divertido en grande con el color de sus uñas.

Ricky Martin

A través de sus redes sociales, el cantante ha presumido lo bien que le quedan las uñas largas, sin importar las opiniones externas. “Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados”, expresó en una publicación.

Bad Bunny

El reguetonero siempre está cambiando de color de uñas, y desde 2018 lo hemos visto en diferentes facetas.

Incluso, en una ocasión, reveló que fue rechazado en un salón de belleza por querer pintarse las uñas. “Me dijeron que no porque soy hombre. Real no sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy lamentable”, expresó.

Edwin Luna

El cantante de regional mexicano, decidió lucir su manicura, aunque provocó algunos comentarios encontrados entre varios de sus seguidores, pero a él no le importaron las críticas, pues le enseñó a su hija que cualquiera puede lucir colores en las uñas.

Jared Leto

El protagonista de “Morbius” posó para el nuevo número de la revista “Vanity” y quiso lucir una manicura discreta, pero con un color intenso.

Además, el actor siempre se ha caracterizado por no hacer caso al que dirán y siempre mostrarse tal y como es.

Simón Vargas

El bajista de Morat ha ido evolucionando desde hace varios años. Suele ir al salón de belleza para experimentar con colores y diseños llamativos.

Otras veces luce sus uñas en colores neutros como negro, blanco o verde.