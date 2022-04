Will Smith estuvo a punto de ser detenido en los Premios Óscar 2022

Will Smith. Will Smith. / Foto: Getty Images. (Neilson Barnard/Getty Images)

La cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Óscar 2022 sigue dando de qué hablar. Y es que con el paso de los días se han ido revelando detalles del hecho y de todo lo que sucedió alrededor de este. En entrevista con el programa estadounidense “Good Morning America”, el productor de la ceremonia de los Óscares, Will Packer dijo que después de lo sucedido entre Smith y Rock la policía de Los Ángeles estaba lista para arrestar a Will Smith.

Acorde con Packer, esto fue lo que dijo la policía, “Es una agresión. Podemos ir a por él. Estamos preparados. Pueden presentar cargos”. No obstante, las autoridades no arrestaron a Will Smith debido a que Chris Rock decidió no presentar cargos en contra de Smith. Asimismo, Will Packer comentó que la policía de Los Ángeles le ofreció diversas opciones a Rock para reaccionar en contra de la acción de Smith pero Chris las rechazó.

Lo que al principio pareció actuado resultó ser una grave falta

Cabe mencionar, el productor de la ceremonia señaló que después del golpe, Chris Rock solamente repetía, “Estoy bien”. Y Packer agregó que él mismo también se acercó a Rock para decirle que “considerara las opciones de la policía”. Además el productor comentó que el chiste sobre Jada Pinkett Smith no estaba dentro del guión de la ceremonia. Sin embargo, Packer reveló en la entrevista que él pensó se trataba de una “broma pactada” entre los actores y hasta fue con Chris Rock para verificar que el golpe fue real y este le contestó, “Sí, acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali”.

Finalmente, Packer añadió que él no se acercó a Will Smith durante la ceremonia y que la Academia tenía intenciones de retirar al actor de inmediato, pero que Rock no quiso eso “para no empeorar la situación”. De la misma manera, Packer fue cuestionado acerca del discurso de 20 minutos de Will Smith y de ello reveló, “En ese momento pensaba que se iba a disculpar con Chris Rock y decir que lo que había hecho estaba mal. Si hubiera sabido que no iba a ser así, me hubiera gustado que se hubiera marchado”.