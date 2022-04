Grammy 2022 predicciones: estos son los favoritos en las categorías principales

Todo está listo para que se conozcan los ganadores de la edición número 64 de los Premios Grammy, evento que se llevará a cabo el próximo 3 de abril en la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Conocedores de la música y medios especializados han soltado algunos pronósticos sobre quiénes se llevarán los gramófonos. Jon Batiste es el artista más nominado con 11 posibles premios, pero no se sabe si será el gran ganador. Por ejemplo, el medio GQ soltó algunos pronósticos sobre quiénes podrían llevarse los galardones.

¿Quiénes son los favoritos en la categoría Grabación del año?

En esta categoría se mueven tres fuertes candidatos, a saber “Freedom” de Jon Batiste, Billie Eilish por “Happier Than Ever” y “Drivers License” de Olivia Rodrigo. En el renglón de Álbum del año repite Jon Batiste por su álbum We Are. El medio indica que si no gana, lo más seguro es que la chica de las pijamas, Billie Eilish se lleve el premio por Happier Than Ever.

Canción del año GQ no es contundente con un pronóstico en esta categoría tan importante, de hecho, prefiere soltar dos cartas posibles: “Happier Than Ever” de Billie Eilish y “Drivers License” de Olivia Rodrigo.

En Mejor Artista Nuevo dan por sentado que sea para Olivia Rodrigo, aunque muy cerca ruge Japanese Breakfast o Arlo Parks. En cuanto a la categoría de Mejor Interpretación Pop en Solitario los pronósticos apuntan a Billie Eilish y a Olivia Rodrigo.

La parte latina de los Grammy

Se cree que Camilo (El esposo de Eva Luna Montaner) se llevará un gramófono por Mis Manos. Se cree también que el premio al Mejor Álbum de Música Urbana sea para el Último Tour del Mundo, del polémico Bad Bunny. En la movida rockera GQ da por ganador al madrileño C. Tangana en el renglón de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino. En Mejor Interpretación Rock el medio apuesta por Mon Laferte.

"Para ver qué se podría ganar algo en los géneros urbanos, el medio Mejor Canción Rap De nuevo, "Family Ties" de Baby Keem con Kendrick Lamar podría ganar en esta categoría", citó.

Mejor Canción Rap

De nuevo, “Family Ties” de Baby Keem con Kendrick Lamar podría ganar en esta categoría.

Mejor Álbum Rap

J.Cole podría ganar por The Off-Season, aunque Tyler, the Creator también podría ganar por Call Me If You Get Lost.

Mejor Álbum de Pop Latino

Camilo podría ganar por Mis Manos.

Mejor Álbum de Música Urbana

El Último Tour del Mundo de Bad Bunny podría ganarle este Grammy.

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

El Madrileño de C. Tangana apunta a ser el ganador.

Mejor Álbum Regional Mexicano

Seis de Mon Laferte es la que tiene más altas probabilidades de ganar.

Mejor Score para Medio Visual Jon Batiste podría ganar otro premio por Soul, aunque Dune de Hans Zimmer también espera triunfar.

Mejor Canción Rap podría irse a las manos de “Family Ties” de Baby Keem con Kendrick Lamar.

